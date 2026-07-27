Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Ana-Maria Păcuraru Dobra, un nou început în televiziune. Va avea o altă emisiune

Ana-Maria Păcuraru Dobra, un nou început în televiziune. Va avea o altă emisiune

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 27 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
Jurnalista Ana-Maria Păcuraru Dobra
Jurnalista Ana-Maria Păcuraru Dobra

Schimbare la Realitatea Plus!

Jurnalista Ana-Maria Păcuraru Dobra va avea o nouă emisiune la Realitatea Plus. Se numește „MIZA ZILEI”. Ziarista vă așteaptă astăzi, la prima ediție, de la ora 20.55. Primul invitat va fi Dan Dungaciu, prim-vicepreşedintele Alianţei pentru Uniunea Românilor, partidul condus de George Simion.

Ce plan are AUR pentru a scoate din joc guvernul Bolojan? Cât de reală e ruptura din societatea românească — și cine profită de ea? Cine ar putea fi noul premier al României? Când ar putea fi suspendat Nicușor Dan și ce mutări a pregătit opoziția? Sunt alegerile anticipate calea de ieșire din criza politică care ține țara pe loc de luni întregi? Întrebări incomode. Răspunsuri fără menajamente la Realitatea Plus!

VEZI ȘI: Intră Răzvan Dumitrescu în politică după ce a plecat de la Antena 3 CNN? Decizia jurnalistului, anunțată la DC News
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close