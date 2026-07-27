Ana-Maria Păcuraru Dobra, un nou început în televiziune. Va avea o altă emisiune

Jurnalista Ana-Maria Păcuraru Dobra

Schimbare la Realitatea Plus!

Jurnalista Ana-Maria Păcuraru Dobra va avea o nouă emisiune la Realitatea Plus. Se numește „MIZA ZILEI”. Ziarista vă așteaptă astăzi, la prima ediție, de la ora 20.55. Primul invitat va fi Dan Dungaciu, prim-vicepreşedintele Alianţei pentru Uniunea Românilor, partidul condus de George Simion.

Ce plan are AUR pentru a scoate din joc guvernul Bolojan? Cât de reală e ruptura din societatea românească — și cine profită de ea? Cine ar putea fi noul premier al României? Când ar putea fi suspendat Nicușor Dan și ce mutări a pregătit opoziția? Sunt alegerile anticipate calea de ieșire din criza politică care ține țara pe loc de luni întregi? Întrebări incomode. Răspunsuri fără menajamente la Realitatea Plus!

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