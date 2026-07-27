Motorina, la doar 2 bani de 10 lei/litru. Avertismentul lui Chisăliță s-a adeverit. Expertul explică situația și ce urmează

Dumitru Chisăliţă a explicat pentru DC NEWS care sunt cauzele noilor scumpiri de la pompă. Foto: Pixabay

Prețurile la pompă au crescut din nou în România, motorina aflându-se în acest moment la doar 2 bani de pragul de 10 lei pe litru. Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, a explicat care sunt cauzele.

Prețurile combustibilului au crescut din nou în România. Așa cum avertizase preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, la mijlocul lunii iulie, preţul motorinei ar putea depăşi pragul de 10 lei/litru. În acest moment, motorina se află la doar 2 bani de acest prag critic, pe care l-a mai depășit odată, în primele zile ale războiului din Orientul Mijlociu.

În prezent, prețul motorinei variază între 9,92 și 9,98 lei pe litru. Și benzina a continuat să se scumpească în ultimele zile. Astăzi, acest carburant se vinde în majoritatea stațiilor de alimentare cu peste 9 lei pe litru.

Cauzele scumpirilor de la pompă, explicate de Dumitru Chisăliţă

DC NEWS l-a contactat pe Dumitru Chisăliţă pentru afla care sunt cauzele acestui nou val de scumpiri. Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), a explicat aceste creșteri printr-o combinație de factori externi care influențează costurile carburanților. Potrivit acestuia, evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului, prețul ridicat al motorinei în Europa și deprecierea leului în raport cu dolarul stau la baza creșterii prețurilor carburanților.

"Avem o creștere a prețurilor produselor petroliere în ultimele 27 de zile. Ele au crescut de la 70 de dolari la 100 de dolari. În momentul de față, avem o scădere, suntem la 90 de dolari. Momentul în care achiziționăm țițeiul este influențat de produsele care sunt tranzacționate la nivel internațional. Acesta este unul dintre motive.

Al doilea motiv important al scumpirilor este legat de prețul ridicat al motorinei europene. Acest lucru se bazează și ca urmare a alimentării reduse cu țiței, dar mai ales din cauza faptului că Europa, în ultimii 15 ani, a făcut o comutare puternică de la a-și produce singură benzina și motorina importând țiței, la a importa direct produsele finite: benzină, motorină, kerosen. Făcând această schimbare am ajuns în situația în care cererea este mult mai mare decât oferta existentă în momentul de față și ca atare prețul motorinei în Europa este la un nivel foarte-foarte ridicat. Practic, chiar dacă prețul țițeiului a scăzut în perioada mai-iunie, prețul motorinei în Europa scăzut foarte-foarte puțin.

A treia cauză importantă este legată de evoluția cursului valutar. Avem o creștere a cursului valutar în ultimele 2 luni de circa 4%. Asta înseamnă că tot ceea ce cumpărăm din afara României cu dolari devine mai scump decât era în ultimele două luni.

Nu în ultimul rând, discutăm și despre aspecte legate de modul în care se formează prețul în România. Acesta este format în funcție de evoluția produselor petroliere, respectiv motorină și benzină, pe bursele din Europa. Asta înseamnă că în mod automat aceste produse urmăresc niște cotații foarte, foarte ridicate.

Acestea sunt cele mai importante motive care au făcut ca prețurile combustibililor să crească în ultima perioadă, dar aici mai putem adăuga și influența întreruperilor livrărilor de petrol din Kazahstan, dar și creșterea prețurilor la transportul produselor petroliere și mai ales la asigurarea navelor", ne-a explicat Dumitru Chisăliță.

Proiect pentru reducerea accizei la motorină. Chisăliță explică de ce măsura nu va ajuta direct românii

În contextul scumpirilor de la pompă, la Senat a fost depus un proiect de lege prin care ar urma să fie declarată din nou starea de criză pe piața carburanților. Proiectul prevede reducerea accizei la motorină cu 0,30 lei pe litru, plafonarea adaosurilor comerciale și menținerea cotei de TVA la 19%.

Întrebat dacă aceste măsuri vor ajuta cu adevărat populația, Dumitru Chisăliță a spus: "Depinde cum se va aplica. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în cele trei luni de criză, aprilie-iunie, vedem că reducerea accizei a fost aplicată exclusiv pe motorină. Asta înseamnă că a ajutat populația într-o proporție foarte mică deoarece cei mai mulți dintre români au mașini personale pe benzină.

Nu a fost o măsură care să ajute în mod direct populația, dar a ajutat într-un mod indirect, ținând seama că tot ce înseamnă economie se bazează pe motorină: transport public, transport de marfă, transportul oricărui produs are la bază folosirea motorinei. Reducerea costului motorinei a făcut ca prețurile să nu fie atât de ridicate și inflația să nu fie atât de ridicată".

Precizăm că proiectul depus la Senat prevede reducerea temporară a TVA la 19% pentru benzină și motorină, reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, controlul exporturilor de motorină și țiței, diminuarea conținutului obligatoriu de biocarburant și instituirea unei contribuții de solidaritate. Majoritatea acestor măsuri reiau mecanismele aplicate până la 30 iunie. Singura prevedere nouă este cea a aplicării unei cote reduse de TVA de 19% pentru benzină și motorină, pe durata situației de criză.