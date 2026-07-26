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Tânără dispărută din Bucureşti. S-a dat RO-Alert

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 26 Iul 2026
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Sursa: Politia Română

A fost emis RO-Alert pentru dispariţia unei tinere de 22 de ani din Bucureşti.

"La data de 24.07.2026, numita PIRON IRIS ANTASTASIA, de 22 de ani a plecat de la adresa din Bucuresti, sector 6, fara sa mai revina la domiciliu.Semnalmente:inaltime 1.74 cm,greutate 50 kg,ochi albastri, par blond.Imbracata cu blugi negri, camasa de culoare crem, cu motive florale, hanorac gri/ negru “Nike”,adidasi de culoare deschisa.

Orice informatie va fi transmisa la 112.Pentru a vizualiza fotografia accesati linkul https://politiaromana.ro/ro/persoane-disparute/piron-iris-anastasia-20040206 din pagina web a Politiei Romane - DGPMB", se arată în mesajul RO-Alert.

Tânără dispărută din Bucureşti. S-a dat RO-Alert

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ro alert
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