Trafic oprit pe A3, după un carambol cu șapte mașini pe sensul de mers spre Capitală

Traficul rutier este oprit pe Autostrada 3, în dreptul kilometrului 48 al sensului de mers spre Bucureşti, în apropierea localităţii Râfov, judeţul Prahova.

O persoană are nevoie de îngrijiri medicale după accident

Potrivit Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române, acolo a avut loc o coliziune între şapte autoturisme. În urma accidentului, o persoană necesită îngrijiri medicale.

Traficul rutier va fi deviat de pe Autostrada 3 şi Autostrada 7 spre DN 1. Se estimează reluarea circulaţiei rutiere după ora 16:30.

Weekend „de foc” pentru polițiști

Polițiștii au desfășurat, în acest weekend, zeci de acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație.

Un şofer de 36 de ani din judeţul Ilfov, care avea permisul expirat, a fost depistat de poliţişti circulând cu 215 km/h pe Autostrada A1, pe un sector de drum unde limita este de 130 km/h.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, acesta a fost sancţionat cu amenzi totale de peste 5.000 de lei, fiind dispusă şi suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

Într-un alt caz, un cetăţean străin, în vârstă de 34 de ani, a fost surprins conducând cu 200 km/h pe acelaşi tronson de autostradă. Acesta a fost sancţionat cu amendă în valoare de 1.822,5 lei, fiindu-i reţinut permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Poliţiştii anunţă că astfel de acţiuni vor continua şi în perioada următoare, pentru creşterea siguranţei rutiere, şi le reamintesc şoferilor importanţa respectării regimului legal de viteză, notează Agerpres.

