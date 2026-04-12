Incendiu la Electrocentrale Rovinari. A fost oprit Grupul 5
Data publicării: 13:30 12 Apr 2026

Incendiu la Electrocentrale Rovinari. A fost oprit Grupul 5
Autor: Florin Răvdan

pompier luptand cu focul; incendiu Un incendiu violent. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @hudazip01

Un incendiu a izbucnit duminică la unul dintre grupurile Electrocentrale Rovinari.

"În data de 12 aprilie 2026, în jurul orei 08:00, la Sucursala Electrocentrale Rovinari, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, a avut loc un incendiu la nivelul postului de lucru al operatorului (container) din zona instalaţiei de desulfurare, amplasat în proximitatea traseelor de cabluri electrice.

Incendiul s-a extins la cablurile de forţă şi de comandă din zona absorberului instalaţiei de desulfurare aferente Blocului Energetic nr. 5.

Personalul din cadrul SE Rovinari a acţionat imediat, reuşind localizarea şi lichidarea rapidă a incendiului.

Nu au fost înregistrate victime.

Din motive de siguranţă, a fost dispusă oprirea controlată a Grupului 5 conform procedurilor specifice, iar în prezent sunt în derulare manevrele necesare pentru pornirea Grupului 4.

Din primele verificări, avaria are un impact redus şi urmează a fi remediată în perioada următoare cu personalul din cadrul S.E. Rovinari.

Cauzele şi împrejurările producerii incidentului urmează să fie stabilite în urma verificărilor echipelor tehnice de specialitate", transmite Complexul Energetic Oltenia într-un comunicat de presă.

Cele mai noi știri
Publicat acum 33 minute
Marie-Louise Eta este prima femeie antrenor principal din Bundesliga
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Alegerile din Ungaria, importante pentru Europa. Bogdan Chirieac avertizează: "Sper să nu fie ca în România în 2024"
Publicat acum 2 ore si 7 minute
O ţară europeană vrea să anuleze permisele şoferilor profesionişti dacă fac accidente mortale. Titi Aur aminteşte de o discuţie de la Min. Transporturilor
Publicat acum 2 ore si 37 minute
Incendiu la Electrocentrale Rovinari. A fost oprit Grupul 5
Publicat acum 2 ore si 58 minute
Cum te cureți de vopseaua de ouă de pe degete
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 7 minute
Live Text/ Alegeri parlamentare Ungaria. Viktor Orban vs Peter Magyar. Prezenţa la urne a trecut de 50%. Cum se votează la Cluj
Publicat acum 7 ore si 14 minute
Mihai Trăistariu, șocat de prețuri. Cât a plătit impozit pe apartamentele de la mare: Sunt mincinoși! Mi-a înghețat inima
Publicat acum 7 ore si 15 minute
Horoscop 12 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 3 minute
BANCUL ZILEI: Ursul și vulpea au devenit prieteni
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Şantierul naval Mangalia, în faliment. De ce nu vin investitori privaţi să preia activitatea
 
orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
