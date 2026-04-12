Incendiu la Electrocentrale Rovinari. A fost oprit Grupul 5

"În data de 12 aprilie 2026, în jurul orei 08:00, la Sucursala Electrocentrale Rovinari, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, a avut loc un incendiu la nivelul postului de lucru al operatorului (container) din zona instalaţiei de desulfurare, amplasat în proximitatea traseelor de cabluri electrice.

Incendiul s-a extins la cablurile de forţă şi de comandă din zona absorberului instalaţiei de desulfurare aferente Blocului Energetic nr. 5.

Personalul din cadrul SE Rovinari a acţionat imediat, reuşind localizarea şi lichidarea rapidă a incendiului.

Nu au fost înregistrate victime.

Din motive de siguranţă, a fost dispusă oprirea controlată a Grupului 5 conform procedurilor specifice, iar în prezent sunt în derulare manevrele necesare pentru pornirea Grupului 4.

Din primele verificări, avaria are un impact redus şi urmează a fi remediată în perioada următoare cu personalul din cadrul S.E. Rovinari.

Cauzele şi împrejurările producerii incidentului urmează să fie stabilite în urma verificărilor echipelor tehnice de specialitate", transmite Complexul Energetic Oltenia într-un comunicat de presă.