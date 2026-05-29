Puști deținute ilegal, vândute la târg în Roșiori de Vede. Persoane prinse în flagrant

Două persoane au fost prinse în flagrant de poliţişti, vineri, când aveau expuse la vânzare în târgul săptămânal din municipiul Roşiori de Vede două puşti neletale, supuse autorizării şi deţinute ilegal, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman.

"La data de 29 mai a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Teleorman, împreună cu poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Roşiori de Vede, au surprins în flagrant delict două persoane, în timp ce aveau expuse spre vânzare în târgul săptămânal din municipiul Roşiori de Vede, două arme neletale lungi supuse autorizării. Au fost extinse cercetările, fiind obţinute două mandate de percheziţie domiciliară la persoanele în cauză, iar cu ocazia punerii în aplicare a acestora, a fost descoperită o a treia armă neletală lungă supusă autorizării, deţinute ilegal de o a treia persoană"", menţionează sursa citată.

A fost dispusă măsura reţinerii faţă de două femei şi un bărbat

În urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura reţinerii faţă de două femei şi un bărbat.

Activitatea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Teleorman.

Cercetările sunt continuate, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede, în cadrul dosarului penal întocmit pentru infracţiunile de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Bărbat din Neamț, împușcat mortal de luptătorii SAS, după ce a tras asupra lor cu o armă de vânătoare

