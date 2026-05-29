€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Puști deținute ilegal, vândute la târg în Roșiori de Vede. Persoane prinse în flagrant
Data publicării: 29 Mai 2026

Puști deținute ilegal, vândute la târg în Roșiori de Vede. Persoane prinse în flagrant
Autor: Tiberiu Vasile

Puști deținute ilegal, vândute la târg în Roșiori de Vede. Persoane prinse în flagrant Foto cu rol ilustrativ: Freepik
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

În Roșiori de Vede, două persoane au fost surprinse în flagrant vânzând ilegal puști.

Două persoane au fost prinse în flagrant de poliţişti, vineri, când aveau expuse la vânzare în târgul săptămânal din municipiul Roşiori de Vede două puşti neletale, supuse autorizării şi deţinute ilegal, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman.

"La data de 29 mai a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Teleorman, împreună cu poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Roşiori de Vede, au surprins în flagrant delict două persoane, în timp ce aveau expuse spre vânzare în târgul săptămânal din municipiul Roşiori de Vede, două arme neletale lungi supuse autorizării. Au fost extinse cercetările, fiind obţinute două mandate de percheziţie domiciliară la persoanele în cauză, iar cu ocazia punerii în aplicare a acestora, a fost descoperită o a treia armă neletală lungă supusă autorizării, deţinute ilegal de o a treia persoană"", menţionează sursa citată.

A fost dispusă măsura reţinerii faţă de două femei şi un bărbat

În urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura reţinerii faţă de două femei şi un bărbat.

Activitatea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Teleorman.

Cercetările sunt continuate, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede, în cadrul dosarului penal întocmit pentru infracţiunile de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Bărbat din Neamț, împușcat mortal de luptătorii SAS, după ce a tras asupra lor cu o armă de vânătoare
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

teleorman
pusti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
O şoferiţă de 17 ani a ajuns cu o maşină de tip B1 în albia unui pârâu
Publicat acum 51 minute
Puști deținute ilegal, vândute la târg în Roșiori de Vede. Persoane prinse în flagrant
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Novak Djokovic părăsește Roland Garros după un meci de cinci ore
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Sorana Cîrstea, emoționată la Roland Garros 2026. Cine a venit să o susțină
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Ciolacu confirmă dezvăluirile lui Sebastian Ghiță după drona prăbușită la Galați: România a avut un sistem anti-dronă din Germania
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 44 minute
Peskov, răspuns ironic atunci când a fost întrebat de drona căzută în România, la Galați
Publicat acum 8 ore si 39 minute
Sindicatul IMPACT anunță pichetarea sediului BRD: salariații resping reducerea drepturilor din Contractul Colectiv de Muncă
Publicat acum 9 ore si 58 minute
Bogdan Chirieac ridică un semn de întrebare, după ce o dronă a căzut în Galați: Poate nu este un accident!
Publicat acum 18 ore si 13 minute
O dronă rusească a căzut peste un bloc, în Galați. Update: MApN: Nu e un atac asupra României / Reacția NATO
Publicat acum 15 ore si 14 minute
Dronă rusească, prăbușită în Galați. Bogdan Chirieac face o comparație cu situația din Orientul Mijlociu: Există o singură soluție!
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close