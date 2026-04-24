Bărbat din Neamț, împușcat mortal de luptătorii SAS, după ce a tras asupra lor cu o armă de vânătoare

Incidentul s-a produs după ce o femeie în vârstă de 58 de ani a apelat, în seara zilei de joi, 23 aprilie, la numărul de urgență 112, susținând că ginerele acesteia, un bărbat în vârstă de 37 de ani, a amenințat-o cu moartea atât pe ea, cât și pe soțul și pe fiica sa, dacă soția lui și cei trei copii nu revin acasă, potrivit reprezentanților IPJ Neamț.

Bărbatul deținea legal arme de vânătoare

Autoritățile au stabilit că există un pericol iminent în acest caz, fiind emise trei ordine de protecție provizorii. Din verificări a reieșit că bărbatul deținea legal arme de vânătoare.

Arma de vânătoare a bărbatului împușcat de forțele de ordine, Neamț. Sursa foto: IPJ Neamț

„Poliţiştii împreună cu luptători din cadrul Serviciului Acţiuni Speciale Neamţ au intervenit în localitatea Hangu, la imobilul bărbatului, pentru a-i aduce la cunoştinţă dispoziţiile ordinelor de protecţie provizorii, pătrunzând în curtea imobilului bărbatului, din aceeaşi localitate, până la uşa de acces a imobilului.

A deschis focul asupra luptătorilor SAS

În momentul în care aceştia au solicitat deschiderea uşii imobilului, împreună cu somaţia legală, bărbatul de 37 de ani ar fi executat mai multe focuri de armă asupra luptătorilor S.A.S. Neamţ. Având în vedere pericolul iminent, luptătorii au executat foc de armă asupra bărbatului, acesta fiind rănit”, se mai arată în comunicatul IPJ Neamț.

Ulterior, la faţa locului au fost solicitate echipaje medicale de specialitate, fiind declarat, în cele din urmă, decesul bărbatului. Mai mult, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ a fost informat despre situaţia creată, se mai arată în sursa citată anterior.

„Armele deţinute de suspect sunt carabina calibrul 308 (7,62x51) şi puşcă vânătoare calibrul 12 gauge, arme care erau încărcate şi pregătite la momentul anunţării de către poliţişti a intenţiei de a pătrunde în imobil. Imediat după imobilizarea persoanei, constatând că a rezultat vătămarea corporală a acesteia, poliţiştii au solicitat urgent asistenţă medicală şi au anunţat procurorul din cadrul unităţii de parchet competente”, se mai arată în comunicatul de presă.