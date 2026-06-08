O furtună solară „canibală” lovește Pământul: S-ar putea declanșa aurore boreale spectaculoase și în unele zone din Europa și SUA

Foto: Unplash / ilustrativ aurora boreală

O puternică furtună solară se îndreaptă spre Planeta Pământ, fiind posibil a fi observat un rar spectacol al aurorei boreale nu doar în zona polară.

În contextul în care o puternică furtună solară se îndreaptă spre Pământ, împingând luminile nordului mult mai la sud decât în mod normal, ar putea apărea aurore boreale spectaculoase, vizibile mult mai la sud decât în mod obișnuit, scrie Expres.co.uk.

Fenomenul ar putea fi văzut și în unele regiuni din Europa și SUA

Experții spun că fenomenul ar putea să fie observat mult mai departe de regiunile polare, în anumite regiuni din Europa și Statele Unite ale Americii, după ce o rară „furtună canibală” a fost formată un nor uriaș de material solar încărcat a format în spațiu o rară „furtună canibală”.

Una dintre cele mai puternice tipuri de explozii solare

Evenimentul a început pe data de 2 iunie 2026, atunci când regiunea activă 4455, o zonă instabilă de pe suprafața Soarelui, a început să fie din ce în ce mai volatilă. Perturbarea a cauzat o serie de erupții solare de clasă X. Sunt unele dintre cele mai puternice tipuri de explozii solare.

Soarele a ejectat în spațiu nori uriași de plasmă magnetizată

În același timp, Soarele a dat în spațiu mai multe ejecții de masă coronală (CME). Aceste nori uriași de plasmă magnetizată pot să aibă miliarde de tone. Ei se deplasează cu viteze de până la aproape 1.200 de mile pe secundă.