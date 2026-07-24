Cât de aproape suntem de introducerea serviciului militar obligatoriu în România? Răspunsul lui Cristian Diaconescu / video

Anca Murgoci și Cristian Diaconescu

Cât de aproape suntem de introducerea serviciului militar obligatoriu în România?

Anca Murgoci l-a întrebat pe Cristian Diaconescu, pe TikTok, cât de aproape suntem de introducerea serviciului militar obligatoriu în România.

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„Nu cred că, din punct de vedere decizional, este momentul pentru a face un astfel de demers. Pe de altă parte, așa cum state occidentale partenere întreprind deja politicile naționale, este vorba despre conștientizarea necesității de a avea o forță națională, în special pentru o reacție rapidă.

Finlandezii, polonezii și germanii se referă la voluntariat și construiesc mecanisme foarte clare din acest punct de vedere, spunând: „Avem toată încrederea în Alianța Nord-Atlantică, dar, în primul minut, la nivel național, noi trebuie să fim cei care ne apărăm”.

Deci pot fi găsite proceduri mult mai sofisticate și bine elaborate de pregătire, de antrenament, de avertizare a opiniei publice și mecanisme de urgență în caz de pericol, care, după părerea mea, sunt mult mai eficiente decât armata obligatorie”, a zis Cristian Diaconescu, ministru al Afacerilor Externe și Ministru al Justiției în mai multe Guverne din România.

Dumneavoastră ce credeți? Ar trebui introdus serviciul militar obligatoriu în România?