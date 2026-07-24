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DCNews Stiri Cât de aproape suntem de introducerea serviciului militar obligatoriu în România? Răspunsul lui Cristian Diaconescu / video

Cât de aproape suntem de introducerea serviciului militar obligatoriu în România? Răspunsul lui Cristian Diaconescu / video

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 24 Iul 2026
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Anca Murgoci și Cristian Diaconescu
Anca Murgoci și Cristian Diaconescu

Cât de aproape suntem de introducerea serviciului militar obligatoriu în România?

Anca Murgoci l-a întrebat pe Cristian Diaconescu, pe TikTok, cât de aproape suntem de introducerea serviciului militar obligatoriu în România.

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„Nu cred că, din punct de vedere decizional, este momentul pentru a face un astfel de demers. Pe de altă parte, așa cum state occidentale partenere întreprind deja politicile naționale, este vorba despre conștientizarea necesității de a avea o forță națională, în special pentru o reacție rapidă.

Finlandezii, polonezii și germanii se referă la voluntariat și construiesc mecanisme foarte clare din acest punct de vedere, spunând: „Avem toată încrederea în Alianța Nord-Atlantică, dar, în primul minut, la nivel național, noi trebuie să fim cei care ne apărăm”.

Deci pot fi găsite proceduri mult mai sofisticate și bine elaborate de pregătire, de antrenament, de avertizare a opiniei publice și mecanisme de urgență în caz de pericol, care, după părerea mea, sunt mult mai eficiente decât armata obligatorie”, a zis Cristian Diaconescu, ministru al Afacerilor Externe și Ministru al Justiției în mai multe Guverne din România.

Dumneavoastră ce credeți? Ar trebui introdus serviciul militar obligatoriu în România?

@rodcnews Armata obligatorie în România? Cristian Diaconescu ne dă răspunsul la dcnews! www.dcnews.ro #razboi #armata #ucraina #buzau #drona ♬ sunet original - DC News

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armata obligatorie
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Comentarii (5)

Constantin   •   24 Iulie 2026   •   15:12

Noi ne apărăm de voi lasilor de politicieni în ghilimele ca voi sunteți o adunătură de prăduit ori de țară pentru ca politică sunteți zero barat halal de oameni ce sunteți!!!

dario   •   24 Iulie 2026   •   13:41

la cat tribut si taxa de protectie platim, vorbiti de serviciu militar obligatoriu?! nu se omoara gaina cu oua de aur...sau intr-o federatie europeana de limba germana, carne de tun?!, posibil

POP MARTON   •   24 Iulie 2026   •   12:56

Demnitarii sunt scutiti de recrutari. Infractorii asteapta sa le aparam noi slujbele si privilegiile

Ivan   •   24 Iulie 2026   •   12:40

Pe bune ?! Și românii ce să apere, glia strămoșească? au vândut-o politicienii nemernici, bogățiile țării ?, le-au vândut politicienii nemernici, pe cine să apărăm ? Pe Nicușor Mucușor, pe Bolovan, pe Miruță, pe Moșteanu și alții ca ei ? Nici vorbă !

cristian   •   24 Iulie 2026   •   12:35

de ce nu va duceti voi in armata de ce tineri sa moara vrem pace

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