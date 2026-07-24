ANM a emis Cod galben de furtuni: Capitala și mai multe regiuni, sub avertizare

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ANM a emis, vineri, un Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil în mai multe zone ale țării.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă pe parcursul acestei zile în mai multe zone din Moldova, Transilvania şi Muntenia, inclusiv în Bucureşti.

Potrivit meteorologilor, în intervalul orar 12:00 - 21:00, în cea mai mare parte a Munteniei şi a zonei de munte, în nord-vestul şi în sud-vestul Moldovei şi în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h).

Pe arii restrânse va fi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm), iar în intervale scurte de timp (până la trei ore) şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 30 l/mp şi izolat de peste 40 - 50 l/mp.

ANM precizează că, în perioada de referinţă, manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse şi în restul teritoriului.

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Cum va fi vremea în Capitală

Vremea va deveni instabilă în Bucureşti, pe parcursul zilei de vineri, iar după orele amiezii cerul se va înnora şi temporar va ploua sub formă de aversă, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Potrivit sursei citate, până la ora 21:00, în Capitală, regimul termic va fi în general instabil, iar valorile termice se vor menţine sub cele normale în ultima decadă a lunii iulie. Cerul va avea înnorări, temporar accentuate după-amiaza şi seara, când vor fi perioade cu averse torenţiale (10 - 20 l/mp şi izolat posibil peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km). Temperatura maximă va fi de 26 - 27 de grade.

La nivelul Municipiului Bucureşti, vineri, în intervalul orar 12:00 - 21:00, va fi o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, averse torenţiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului şi vijelii.