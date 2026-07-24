Daniel Balaciu, interviu din închisoare. Cum încearcă să justifice atacul cu ciocanul asupra Danei Roba: „Au fost alea 15 secunde...” / video

Daniel Balaciu, interviu din închisoare. Cum încearcă să justifice atacul cu ciocanul asupra Danei Roba: „Au fost alea 15 secunde...” / FOTO: captură video YouTube @Tele Europa Nova Timișoara

Cazul cutremurător de violență domestică care a șocat România în vara anului 2023 revine în atenția publică. Daniel Balaciu, bărbatul condamnat definitiv pentru tentativa de omor asupra cunoscutei make-up artiste Dana Roba, oferă primul său interviu din penitenciar. Acesta prezintă propria sa versiune asupra căsniciei lor, a banilor, a presupuselor infidelități și a celor 15 secunde de furie oarbă care i-au schimbat definitiv viața.

Conform declarațiilor lui Daniel Balaciu, relația sa cu Dana Roba ar fi început sub dorința de a ajuta o persoană aflată la necaz. Cei doi s-ar fi cunoscut prin intermediul unui prieten comun în toamna anului 2015, mai exact în perioada tragediei de la clubul Colectiv din București. La acea vreme, Dana ar fi fugit din București, unde s-ar fi pocăit la o biserică, în Austria.

„Adevărul este că am cunoscut-o pe Dana printr-un prieten. Dana a fost plecată, adică fugită de la București în Austria”, povestește Balaciu într-un interviu pentru Tele Europa Nova Timișoara. „Când noi ne-am cunoscut, ea lucra, stătea într-o cameră jos la restaurant, într-un pat de fier”.

Bărbatul susține că ar fi fost mișcat de condițiile dificile în care viitoarea sa soție locuia și lucra în străinătate.

„Mi-a zis: «Daniele, te rog, dacă poți, te cunosc acum, am văzut niște poze de-ale tale pe Facebook, ajută-mă să scap, că nu-mi place aici... scapă-mă, ajută-mă, te rog, că o să-ți fiu recunoscătoare toată viața». I-am zis: «Dana, dacă tu ai făcut pasul și te-ai pocăit, și eu m-am pocăit, mie îmi place de tine și eu niciodată n-am să te înșel»”, povestește Daniel Balaciu.

După ce și-ar fi trimis lucrurile prin curier, Dana Roba ar fi sosit în Timișoara pe 23 decembrie 2015, fiind primită în apartamentul deținut de Balaciu. În scurt timp, pe 16 ianuarie, cei doi s-au căsătorit legal. Balaciu spune că sentimentele de dragoste nu au fost cele care l-au ghidat inițial, ci mai degrabă compasiunea:

„Adevărul adevărat, că așa e, am luat-o de milă, ca să știe toți timișorenii... n-am cunoscut-o să o cunosc așa pe Dana și a zis: «Ajută-mă, dă-mi o șansă la viață». Dar, cum am suflet mare, eu am ajutat-o pe Dana și m-am îndrăgostit de ea pe parcurs, pentru că am făcut o fetiță”.

Certuri pe seama averii familiei

Un punct central al justificărilor lui Daniel Balaciu din spatele gratiilor se referă la gestionarea banilor și la achiziția apartamentului de lux de trei camere în care locuia familia. Deși Dana Roba este cunoscută public drept o make-up artistă de succes, Balaciu contestă statutul acesteia de unic întreținător al familiei în primii ani ai căsniciei.

„Soția mea nu a putut să intre în prenatal pentru că nu lucrează... Din 2016, de când l-a cunoscut pe Daniel, până în 2021, când am luat apartamentul, dacă găsiți un nume de-al ei că lucrează undeva, eu nu mai zic nimic. Ea n-a lucrat niciodată”, susține bărbatul.

Potrivit acestuia, el ar fi fost cel care i-a oferit posibilitatea de a lucra după ce i-ar fi amenajat salonul în apartamentul lui. Totodată, el susține că achiziția apartamentului de 100.000 de euro de pe strada Ana Ipătescu s-a realizat prin eforturile sale financiare și ajutorul familiei sale, nu din veniturile realizate din machiaj.

„Eu mi-am vândut jumătate din casă la fratele meu din Germania ca să luăm apartament... Am lucrat la Jandarmerie și am strâns bani pe bani, eu nu fumez, bănuț pe bănuț. Și la urmă ne mai trebuia 10.000 de euro și ne-a dat fratele meu din Germania”, explică bărbatul.

Balaciu o acuză pe soția sa de cheltuieli extravagante și de un comportament axat exclusiv pe consum: „Dacă astăzi producea 50 de lei sau 500 de lei, mall-ul era al ei. Toate rochiile erau ale ei. Ea ce a produs? Nu producea cât consuma la noi în casă”.

Bănuiți de infidelitate: Amantul din spatele rupturii conjugale

În cadrul interviului din penitenciar, Daniel Balaciu vorbește pe larg despre ceea ce el consideră a fi adevăratul motiv al divorțului și al tensiunilor extreme din căminul lor: existența unui amant. Acesta susține că Dana Roba ar fi reluat legătura cu un bărbat din trecutul ei, dintr-un sat aflat la aproximativ 60 de kilometri de Timișoara, și că legarea trompelor uterine ar fi fost o decizie luată tocmai în acest context.

„Ea s-a dus singură și a legat trompele după ce și-a făcut amant, a crezut că-i face și lui copil. Ea a vorbit cu băiatul ăla, dar, din ce spunea în presă, a mai vorbit și înainte, acum vreo 15 ani”, spune Daniel Balaciu.

Tensiunile legate de această presupusă relație extraconjugală se reflectau, conform spuselor lui, în comportamentul de zi cu zi al Danei, inclusiv în decizia de a dormi în camere separate.

„Ea dormea în altă cameră ca să poată să vorbească cu amantul, și ăla, gelos, i-o fi spus: «Dormi în altă cameră să cred că nu mai ești cu Daniel». Am fost la 1:20 noaptea, în data de 31 mai, de ziua amantului ei. Și am poza de pe balcon, stăteam cu fetițele și ea venea noaptea la 1:30”, mai zice bărbatul.

Balaciu declară că a continuat să accepte situația din dorința de a rămâne alături de cele două fiice ale sale.

Dimineața ororii din 5 iunie 2023: Cronologia celor 15 secunde de furie oarbă

Momentul culminant al interviului îl reprezintă descrierea detaliată a evenimentelor din dimineața zilei de 5 iunie 2023, când conflictul verbal dintre cei doi soți a degenerat într-o agresiune fizică extremă. Balaciu descrie începutul altercației ca fiind inițiat de soția sa, care i-ar fi cerut să părăsească locuința împreună cu copiii.

„La ora 6:30 - 7:00, a venit peste mine în cameră: «Daniele, te îmbraci și mergi la mamă-ta acasă cu copiii. Ai două minute să te îmbraci, să te hotărăști». Am ajuns la ea în cameră și am zis: «Dana, nu pot să merg, că fetele încă au varicelă». A zis: «Bine, vino înapoi», și mi-a dat o flegmă în față”, spune Balaciu.

Potrivit declarațiilor agresorului, lucrurile ar fi escaladat rapid după ce Dana Roba l-ar fi lovit în cap cu o socotitoare de jucărie a copiilor, obiect care s-ar fi spart de capul lui.

„Mi-a dat în cap și s-a spart în capul meu. Am zis ok, m-am dus, am deschis sertarul de la bucătărie, aveam sucitorul, bătătorul de carne, dar cum am terminat cu zugrăveala, au fost șurubelnițe, ciocanul. Am luat ciocanul, l-am prins de coadă, am zis să-i dau două și i-am dat una peste picior și una peste mână, că a băgat mâna”. Balaciu susține că un moment de cotitură a fost atunci când soția sa l-ar fi lovit cu piciorul în stomac, fapt ce l-ar fi făcut să își piardă complet stăpânirea de sine.

„Mi-a dat un picior în stomac și m-a aruncat direct în zid. Atunci mi-am pierdut un pic cumpătul, câteva secunde. Au fost alea 15 secunde în viață când poți să cedezi. Dacă ea nu mă lovea, totul era ok”. Întrebat câte lovituri de ciocan i-a aplicat soției sale, acesta oferă o cifră precisă și încearcă totodată să minimizeze forța ultimelor lovituri: „I-am dat prima aici, a doua aici, aici și aici... patru. Una, două, trei, patru, așa îmi aduc eu aminte. Dar ultimele nu i-am mai dat tare, decât prima. Prima i-am dat-o tare, pentru că mi-a dat piciorul în stomac și m-a aruncat în zid”.

Spre deosebire de versiunea lui Daniel Balaciu, care susține că a ripostat după ce a fost scuipat și lovit cu o socotitoare de jucărie, Dana Roba declara în urmă cu doi ani că a fost atacată mișelește, în somn, fiind lovită în cap cu ciocanul.

„M-am pus să dorm, am dormit atâta de bine pentru că eram obosită. El n-a dormit toată noaptea, și-a făcut bagajele ca să fugă. Mi-a dat primul ciocan în cap aici, am o crăpătură foarte mare. M-am întors și am apucat să văd geamul. «Te omor, cu**a dracului! Te omor, pocăita dracului! Vreau să mori, să te văd întinsă moartă pe masă!»”, povestea victima.

Dana descrie: „În momentul când mi-a dat primul ciocan în cap, dintr-o dată s-a făcut o lumină deasupra, o ceată de îngeri care au apărut deasupra capului meu și au zis: «Nu vei simți nicio durere». Și a început să împartă pumni, picioare și ciocane. Mă ridicam în fund și mă lovea. I-am răspuns: «Să știi că tu nu dai în mine, tu dai în Hristos!”.

Reacția de după atac și gesturile de ascundere a urmelor

După ce și-a văzut soția prăbușită la pământ într-o baltă de sânge, Daniel Balaciu spune că a intrat în panică. Primul său instinct a fost să își îndepărteze fetițele, care dormeau în camera de vizavi, și să plece de urgență la bunica lor.

„A căzut jos. Mi-a fost frică, într-adevăr, puțin. Am închis ușa, m-am dus, am trezit fetițele, am urcat fetele, am băgat niște hăinuțe în genți, am sunat un taxi și am plecat. Le-am dus la maică-mea”. Bărbatul recunoaște că a încercat să ascundă unele urme biologice înainte de a solicita ajutor medical, deși neagă o intenție premeditată de mușamalizare a faptei. „M-am întors înapoi și era un cearșaf cu sânge și l-am aruncat la container. Era prea mult sânge și mi-a fost frică. M-am dus un pic mai departe și l-am aruncat în container”.

În ciuda acuzațiilor că ar fi lăsat-o pe Dana Roba să agonizeze ore în șir, Balaciu susține că a apelat serviciul unic de urgență 112 imediat ce s-a întors de la locuința mamei sale.

„Când m-am întors, am sunat la 112. Am luat telefonul și am sunat: «Vă rog frumos să veniți pe Luceafărul, ne-am bătut cu soția și soția e grav. Vă rog din toate să trimiteți salvarea, dar să o trimiteți acum!»”, susține bărbatul.

Viața în penitenciar: „Pușcăria m-a adus să-L cunosc pe Dumnezeu mai bine”

În prezent, Daniel Balaciu își execută pedeapsa în penitenciar, un mediu în care pretinde că a găsit o transformare spirituală și liniște interioară. El spune că se roagă zilnic, inclusiv pentru însănătoșirea femeii pe care a fost la un pas de a o ucide.

„Pușcăria m-a adus să-L cunosc pe Dumnezeu mai bine. Eu pe Dumnezeu Îl cunosc mai bine, am trăiri cu Dumnezeu. În fiecare noapte mă rog o oră și aici mi-am găsit liniștea. M-am pus în genunchi la secție și am zis: «Doamne, trimite suflare să nu moară». Deci, ca să știe, ea nu știe că tot eu m-am rugat pentru ea”, spune Balaciu.

Bărbatul nu ezită să transmită un mesaj opiniei publice din Timișoara, dar și fostei sale partenere de viață, căreia îi cere să recunoască public propriile greșeli: „La Dana îi transmit să fii o femeie puternică și să nu te mai lași păcălită și nu-L părăsi pe Dumnezeu. Ieși și spune: «Am păcătuit, Daniel m-a salvat din Austria, știi că stăteai într-o boxă și te-am salvat». Așa poți și tu să mă salvezi și să ne salvăm unul altuia sufletul. Nu trebuie să mai fim împreună, ci să ne salvăm sufletul, să nu mergem în iad”.

În final, în ciuda violenței extreme a atacului cu ciocanul care a lăsat urme adânci asupra fizicului și psihicului Danei Roba, Daniel Balaciu își menține poziția conform căreia comportamentul soției sale a fost cel care a declanșat tragedia: „Păcatul ei ne-a împins pe amândoi. Atâta de mare păcat. Nu merită nimeni în viața asta așa ceva, dar comportamentul ei din ultima lună m-a adus în stare”.