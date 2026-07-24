Dronele pătrund tot mai adânc în spațiul aerian al României. Tudor Curtifan: E un nou prag al escaladării, însă am depășit blocajul psihologic

Curtifan

Drona care a pătruns în spațiul aerian al României și a ajuns până în județul Buzău marchează un nou prag al escaladării, susține Tudor Curtifan.

O dronă a fost doborâtă de un pilot de F-16 într-o zonă nelocuită din județul Buzău. Tudor Curtifan, redactor-șef DefenseRomania, a comentat acest subiect și a explicat că este nevoie de rezultatele anchetei pentru a stabili cum a ajuns drona în spațiul aerian al României.

Acesta consideră că, prin doborârea dronei, România a depășit un prag psihologic și intervenția poate ajuta la redobândirea încrederii populației în capacitatea Armatei de a o proteja.

„Momentan trebuie să așteptăm un rezultat al anchetei oficiale. E posibil să fi fost o dronă de tip Shahed, dacă vorbim de o dronă rusă, sau Gerbera - fie cu explozibil, fie o dronă de tipul „momeală”. Rușii folosesc intens aceste drone pentru a suprasatura apărarea antiaeriană a Ucrainei.

Întrebarea e cum a ajuns drona respectivă, dacă era ghidată, dacă s-a pierdut controlul asupra ei, dacă era în continuare ghidată și operatorul din spatele dronei respective a continuat să o ghideze în adâncimea teritoriului național. Probabil vom avea aceste date în următoarele ore sau zile.

Important e, din punctul meu de vedere, că s-a trecut un prag psihologic, ne-am depășit această teamă strategică de a apăsa pe buton în momentul în care sunt astfel de incidente. Probabil s-a așteptat și îndeplinirea condițiilor tehnice pentru ca drona să fie angajată într-o zonă cu risc minim pentru populație, dar e bine că s-a acționat pentru că, până la urmă, aceste mesaje de forță - diplomatică, politică sau militară - au capacitatea de a descuraja și sunt singurele mesaje credibile”, a spus Tudor Curtifan.

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„Există posibilitatea de a redobândi încrederea populației în Armată”

„După incidentul de la Galați, a fost încălcat acel contract social între Armata României și populație privind protejarea populației de către Armată. Ni se spunea de fiecare dată că nu putem angaja drone sau nu le angajăm pentru că riscul pentru populație e mult mai mare. Ei bine, am văzut ce s-a întâmplat la Galați.

E un moment important, un punct de cotitură în care există posibilitatea de a redobândi încrederea populației în instituția de forță a Armatei, dar e mult de lucru și astfel de incidente vor mai exista. Important e să putem acționa reactiv, să reușim să acționăm și cu sistemele de la sol, nu cu avioanele, dar totuși e un prag psihologic care a fost depășit.

Sunt multe întrebări care probabil vor avea răspuns în următoarea perioadă”, a spus Tudor Curtifan.



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„Este un nou prag al escaladării”

Întrebat ce părere are despre faptul că dronele pătrund tot mai adânc în spațiul aerian al României, Tudor Curtifan a spus că este vorba despre un nou prag al escaladării și a explicat că autoritățile trebuie să întărească apărarea antiaeriană și să demonstreze că pot face față unor astfel de situații.

„Ca pe un nou prag al escaladării. Am început acum câțiva ani cu anumite drone care intrau în spațiul aerian al României și apoi se întorceau și loveau teritoriul Ucrainei. Am început cu drone care au fost doborâte și au căzut pe teritoriul României și acum avem astfel de incidente, cu punctul culminant la Galați, a mai fost un incident cu drona care a înaintat până la Vaslui.

Cred că trebuie să fie o lecție și, pe lângă mesajul acela militar, politic și diplomatic, de a descuraja, e important să tragem și lecții pentru că, sigur, zona respectivă e un punct vulnerabil, dar nu e un front, ca în Ucraina. E un perimetru pe care noi trebuie să ne axăm, inclusiv cu sisteme radar, inclusiv cu sisteme la sol (Gepard) ca să nu așteptăm intervenția avioanelor.

Trebuie să dăm un mesaj prin care să arătăm că avem capacitatea de a proteja spațiul aerian al României. Astfel de incidente vor mai fi. Dacă noi am fi avut curaj strategic, nu am fi avut această teamă și le-am fi doborât încă din primul minut, poate nu ajungeam la incidentele de astăzi sau cel de la Galați. Nu vom ști acest lucru, dar e un lucru la care ar trebui să reflectăm”, a spus Tudor Curtifan la România TV.

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