Relația economică dintre România și India, potențial uriaș: Nicușor Dan invită companiile indiene să investească în România

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Preşedinta Republicii India, Droupadi Murmu, continuă vineri vizita de stat pe care o efectuează în România.

Preşedinta Indiei, Droupadi Murmu, se află într-o vizită de stat în România până sâmbătă, la invitaţia părţii române. Astăzi, cei doi șefi de stat au participat la evenimentul „România India Business Forum.

La acest eveniment, președintele Nicușor Dan a declarat că relațiile bilaterale au un potențial economic important și că obiectivul este dublarea schimburilor comerciale dintre cele două țări. Șeful statului a vorbit despre oportunitățile de cooperare în domenii precum tehnologia, energia, industria de apărare și infrastructură și a scos în evidență rolul Portului Constanța ca punct de acces către piața europeană.

Discursul președintelui Nicușor Dan:

Stimată doamnă Președinte,

Doamnelor și domnilor,

Stimați oaspeți,

În primul rând, pentru oaspeții noștri, bine ați venit în România și vă mai așteptăm. E un moment important în relația noastră bilaterală. Așa cum s-a spus, după mult timp un contact la nivel înalt între România și India, deși relația bilaterală dintre România și India este veche, consolidată, și nu au existat dubii în această relație.

Mă bucur că vizita politică are o puternică componentă economică, pentru că există perspective economice importante între economiile noastre. India este a patra economie a lumii. India este un mare centru de inovație tehnologică.

România este poarta de intrare dinspre Asia înspre Europa și, de asemenea, România, dacă ne uităm la viitor, este o țară cu o perspectivă energetică interesantă, este o țară cu o calitate a personalului interesantă, de asemenea, în special în zona de tehnologie, științe, IT, deci există posibilități de cooperare care se deschid în fața noastră.

Schimburile comerciale în 2025 - 1,3 miliarde de dolari. India al treilea partener economic al României din zona Indo-Pacific. Dar, așa cum am vorbit cu doamna Președinte, ambiția noastră este să dublăm această cifră de schimburi comerciale, și ne ajută foarte tare acordul de liber schimb care a fost semnat între Uniunea Europeană și India, pe care noi, în interiorul Uniunii Europene, l-am susținut.

Revenind la bilateral, avem o comisie mixă de cooperare economică. Ea s-a reunit anul trecut la București, după o pauză, de asemenea, importantă, și toamna aceasta se va reuni la New Delhi.

Avem peste 600 de companii cu capital indian care sunt înregistrate azi în România. Ele au creat peste 10.000 de locuri de muncă. Un exemplu - Terapia Cluj, dar avem, de asemenea, în zona de IT, în zona de auto, în zona de metalurgie, și, așa cum am spus, există oportunități interesante pe piața românească pentru companii indiene care să vină să investească. Nu am menționat, dar este, evident, zona industriei de apărare, zona de energie, unde este o așteptare de dezvoltare globală în anii care vin.

Și bineînțeles că, în sens opus, tipul acesta de întâlnire poate să genereze interes pentru companii românești care să se integreze în această economie foarte interesantă. Avem un exemplu - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială, care participă la un program spațial în India.

N-am menționat, menționez acum - o oportunitate pentru companii indiene în România o reprezintă Portul Constanța și Dunărea, deci o modalitate ieftină de a ajunge la piața europeană este Portul Constanța, cel mai mare port la Marea Neagră și conexiunea fluvială cu centrul Europei.

De asemenea, România va termina curând conexiunea pe autostradă între Portul Constanța și granița de vest, deci cu Europa Occidentală, și ne dorim, am vorbit și cred că vom avea curând o linie directă aeriană între cele două țări, astfel încât conexiunile să fie mult mai facile și să se potențeze schimburi, discuții, investiții în țările noastre.

Eu sunt optimist. Dumneavoastră aveți de lucrat pentru ca acest optimism să se transforme în rezultate și vă mulțumesc în avans pentru asta.