Selly a intrat în ANAT cu valiza.ro

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ANAT continuă procesul de adaptare la transformările industriei turistice, consolidind reprezentativitatea prin atragerea unei noi generații de antreprenori și dezvoltarea unor structuri dedicate segmentelor de piață.

În acest context, Valiza.ro devine membru ANAT. Printre asociații agenției se numără Andrei Șelaru, cunoscut publicului larg sub numele de Selly.

Momentul coincide cu lansarea Nibiru, un nou proiect de dezvoltare turistică, primul de acest fel din România, care demonstrează apetitul tot mai mare al românilor pentru experiențe noi în destinațiile turistice consacrate. Turiștii nu mai caută doar cazare, ci și locuri, atracții și evenimente care să le ofere motive suplimentare pentru a alege o destinație și pentru a-și petrece timpul liber. Astfel de proiecte contribuie la diversificarea produsului turistic și răspund uneia dintre nevoile pe care litoralul românesc le-a avut în ultimii ani: dezvoltarea unor atracții care să completeze oferta tradițională de soare și plajă.

ANAT consideră că dezvoltarea industriei presupune atât valorificarea experienței acumulate de agențiile care au construit piața turistică din România în ultimele trei decenii, cât și implicarea noii generații de antreprenori, care aduce o perspectivă diferită asupra produselor turistice și a modului în care acestea sunt promovate și comercializate. Organizația își propune să fie spațiul în care aceste două perspective se întâlnesc și contribuie împreună la dezvoltarea turismului românesc.

Ca parte a acestui proces, Consiliul Director al ANAT a decis înființarea unui grup de lucru dedicat turismului de experiență, evenimentelor și festivalurilor. Grupul va reuni agenții de turism, organizatori de evenimente și alți parteneri interesați de dezvoltarea acestui segment și va avea ca obiectiv identificarea oportunităților de colaborare, formularea de propuneri și promovarea bunelor practici. Coordonarea grupului de lucru va fi asigurată de Andrei Șelaru, reprezentant al Valiza.ro.

Cristian Bărhălescu: ANAT trebuie să rămână relevantă pentru întreaga piață

„Turismul este o industrie dinamică, iar ANAT trebuie să rămână relevantă pentru întreaga piață. Ne dorim ca organizația să fie locul în care experiența celor care au construit această industrie se întâlnește cu viziunea noii generații de antreprenori. Credem că aceasta este direcția firească de dezvoltare a ANAT și a turismului românesc”, a declarat Cristian Bărhălescu, președintele ANAT.

Prin aderarea de noi membri și prin adaptarea structurilor sale de lucru la evoluțiile pieței, ANAT își reafirmă rolul de organizație reprezentativă pentru întreaga industrie a turismului din România și de partener de dialog pentru dezvoltarea unui sector competitiv, modern și orientat către viitor.