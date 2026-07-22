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Patriarhul Daniel, la 75 de ani. Unde își serbează ziua

Data publicării: 22 Iul 2026
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Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, își aniversează ziua de naștere miercuri, la Centrul Cultural Misionar 'Familia' din orașul Pantelimon.

'În acest an, Preafericirea Sa aniversează ziua de naștere, 22 iulie, în cadrul unei ședințe de lucru cu membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor (care nu se află în concediu de odihnă), la Centrul Cultural Misionar 'Familia', din orașul Pantelimon, având ca temă: Stadiul actual al pregătirilor 'Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși', din 31 august - 3 septembrie 2026', transmite, Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Patriarhia reamintește că sărbătoarea oficială (instituțională) a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este aniversarea întronizării Sale ca Patriarh, în ziua de 30 septembrie, iar aniversarea zilei de naștere, 22 iulie, și aniversarea onomasticii, Sfântul Proroc Daniel (17 decembrie) și Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul (18 decembrie) sunt sărbători personale.

Patriarhul Daniel s-a născut la data de 22 iulie 1951, în satul Dobrești din comuna Bara, județul Timiș. La Sfântul Botez a primit numele Dan-Ilie, potrivit Agerpres. (Claudia Calotă)

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