Sf. Ap. Petru și Pavel la Mănăstirea Peștera, slujba arhierească săvârșită de ÎPA și Mitropolit Nifon

Foto arhivă: Crișan Andreescu

Luni, 29 iunie 2026, Mănăstirea Peștera Ialomiței din Munții Bucegi își va sărbători hramul închinat Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon va sluji Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența pelerinilor care urcă an de an spre acest așezământ monahal încărcat de istorie și spiritualitate.

La finalul slujbei, Înaltpreasfinția Sa, împreună cu clericii prezenți, va binecuvânta darurile pregătite pentru pelerinii care vor participa la sărbătoare, ca semn al comuniunii și al bucuriei împărtășite în această zi de prăznuire.

Reamintim că mănăstirea Peștera Ialomiței, una dintre vetrele monahale muntene reprezentative, a cunoscut în ultimul deceniu un amplu proces de dezvoltare și restaurare, sub îndrumarea și cu purtarea de grijă a Înaltului Ierarh.

Astfel, biserica nouă, arhondaricul, chiliile, Centrul Cultural Misionar și Casa „Sfântul Voievod Neagoe Basarab” au fost ridicate la inițiativa Chiriarhului nostru, iar biserica veche, împreună cu cea de la intrarea în Peșteră, au fost restaurate pentru a reda strălucirea și frumusețea acestui loc de rugăciune, informează Arhiepiscopia Târgoviștei.

Istoria așezământului monahal de la Peștera Ialomiței

Din câte se pare voievodul Mihnea Vodă cel Rău (1508-1509) a fost ctitorul acesteia, în prima ei fază existând ca un schit din lemn, situat la intrarea în Peștera Ialomiței, în grota denumită „a lui Mihnea Vodă”, ridicat în semn de mulţumire către Dumnezeu, după ce voievodul a scăpat de turci stând ascuns în această peşteră. Aproape de intrarea în peşteră se află o piatră, numită „Piatra Altarului”, despre care se spune că era Sf. Masă unde călugării săvârşeau Sf. Liturghie.

Construcţia din lemn de la intrarea în Peştera Ialomiţei a ars în anul 1818, iar un an mai târziu a fost ridicat un schit nou, amplasat mai aproape de gura peşterii. Schitul vechi, situat la 300 m. mai jos de peşteră, a fost construit în anul 1901 de mai mulţi ctitori, cu participarea păstorilor din zonă, ctitorul principal fiind Ieromonahul Ieronim.

În anul 1993, au început lucrările de construcţie la noua biserică, situată chiar la intrarea în peşteră, precum şi la noul corp de chilii, sfinţirea bisericii săvârşindu-se în anul 1996, de către vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist Arăpașu, iar în anul 2001, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Nifon, s-a ridicat o nouă stăreţie, o nouă biserică şi un Centru Cultural-Misionar – în cadrul căruia se organizează diferite manifestări spirituale, arhondaricul, s-a reabilitat vechea stăreţie, a fost construită Casa Sf. Voievod Neagoe Basarab, s-a realizat gardul împrejmuitor.

Astăzi, mănăstirea dispune de trei biserici: una de zid, în gura peşterii, şi două de lemn în incinta mânăstirii.