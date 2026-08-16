 Platoul Bucegi: Pentru o oază de răcoare, mii de români au luat cu asalt muntele - GALERIE FOTO

Platoul Bucegi a fost luat cu asalt, încă de la primele ore ale dimineții de sâmbătă, unde temperatura la Babele era de 6 grade Celsius. De la Bolboci, și până la Peștera, rar mai găseai un loc de...

Platoul Bucegi a fost luat cu asalt, încă de la primele ore ale dimineții de sâmbătă, unde temperatura la Babele era de 6 grade Celsius. De la Bolboci, și până la Peștera, rar mai găseai un loc de parcare.

Miile de turiști își încercau puterile de a urca de la Piatra Arsă sau de la Peștera spre Cabannele Babele și Omu, sau spre Crucea Eroilor de pe Caraiman sau releul de la Coștile.

Cabana Omu și Stația Meteo

Ușor, călare, spre o stână din Platou

Telecabinele de la Bușteni și Peștera aveau program normal de funcționare, în pofida prețului ridicat. Un tur-retur Bușteni - Babele este de 199 lei, iar un tur-retur Bușteni-Peștera prețul este de 249 lei.

De la Peștera la Babele, urcare-coborâre, prețul este de 149 de lei. Copiii cu vârsta până în 5 ani beneficiază de gratuitate, iar tariful “Copil” se aplică celor cu vârsta între 5 și 12 ani.

Sus, la Babele, niciun produs nu era sub 10 lei. Cel mai ieftin era porumbul sau apa plată. (Foto galerie: Crișan Andreescu)







La pas, urmând indicativul de linie verticală-galbenă, spre Cabana Omu

