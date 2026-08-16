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Platoul Bucegi: Pentru o oază de răcoare, mii de români au luat cu asalt muntele - GALERIE FOTO

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 16 Aug 2026
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Babele 1

Platoul Bucegi a fost luat cu asalt, încă  de la primele ore ale dimineții de sâmbătă, unde temperatura la Babele era de 6 grade Celsius. De la Bolboci, și până la Peștera, rar mai găseai un loc de...

Platoul Bucegi a fost luat cu asalt, încă  de la primele ore ale dimineții de sâmbătă, unde temperatura la Babele era de 6 grade Celsius. De la Bolboci, și până la Peștera, rar mai găseai un loc de parcare.   

Platoul Bucegi: Pentru o oază de răcoare, mii de români au luat cu asalt muntele - GALERIE FOTO

Miile de turiști își încercau puterile de a urca de la Piatra Arsă sau de la Peștera spre Cabannele Babele și Omu, sau spre Crucea Eroilor de pe Caraiman sau releul de la Coștile.Platoul Bucegi: Pentru o oază de răcoare, mii de români au luat cu asalt muntele - GALERIE FOTO

Cabana Omu și Stația Meteo

Platoul Bucegi: Pentru o oază de răcoare, mii de români au luat cu asalt muntele - GALERIE FOTO

Ușor, călare,  spre o stână din Platou

Telecabinele de la Bușteni și Peștera aveau program normal de funcționare, în pofida prețului ridicat. Un tur-retur Bușteni - Babele este de 199 lei, iar un tur-retur Bușteni-Peștera prețul este de 249 lei. 

Platoul Bucegi: Pentru o oază de răcoare, mii de români au luat cu asalt muntele - GALERIE FOTO

De la Peștera la Babele, urcare-coborâre, prețul este de 149 de lei. Copiii cu vârsta până în 5 ani beneficiază de gratuitate, iar tariful “Copil” se aplică celor cu vârsta între 5 și 12 ani.
 Sus, la Babele, niciun produs nu era sub 10 lei. Cel mai ieftin era porumbul sau apa plată. (Foto galerie: Crișan Andreescu)

Platoul Bucegi: Pentru o oază de răcoare, mii de români au luat cu asalt muntele - GALERIE FOTO

Platoul Bucegi: Pentru o oază de răcoare, mii de români au luat cu asalt muntele - GALERIE FOTO

 Platoul Bucegi: Pentru o oază de răcoare, mii de români au luat cu asalt muntele - GALERIE FOTO
 Platoul Bucegi: Pentru o oază de răcoare, mii de români au luat cu asalt muntele - GALERIE FOTO

 Platoul Bucegi: Pentru o oază de răcoare, mii de români au luat cu asalt muntele - GALERIE FOTO
  La pas, urmând indicativul  de linie verticală-galbenă, spre Cabana Omu
 Platoul Bucegi: Pentru o oază de răcoare, mii de români au luat cu asalt muntele - GALERIE FOTO

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