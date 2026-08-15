Unde a fost Nicuşor Dan de Ziua Marinei. Imagini cu preşedintele

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan nu a participat la festivităţile organizate la Constanţa cu ocazia Zilei Marinei Române. La eveniment a fost, din partea Administraţiei Prezidenţiale, consilierul prezidenţial Marius Lazurca.

Dar unde a fost preşedintele Nicuşor Dan? România TV a difuzat imagini cu preşedintele la Mănăstirea Dejani, aflată lângă Făgăraş, localitatea natală a lui Nicuşor Dan.

În mesajul transmis de Ziua Marinei Române, citit la manifestările de la Constanţa de către consilierul prezidenţial Marius Lazurca, şeful statului a subliniat că o armată modernă "se construieşte prin continuitate, iar aceasta este responsabilitatea instituţiilor statului, indiferent de configuraţia politică a momentului".

"Apartenenţa la NATO şi la Uniunea Europeană ne oferă cea mai puternică platformă de securitate din istorie, dar această apartenenţă presupune deopotrivă responsabilitate şi implicare. România este astăzi un stat care contribuie la securitatea flancului estic, la protejarea libertăţii de navigaţie şi la consolidarea stabilităţii într-o regiune în care riscurile militare şi ameninţările hibride se manifestă cu o intensitate fără precedent. Acest rol semnificativ, asumat şi exercitat consecvent, nu ar fi posibil fără profesionalismul Forţelor Navale Române. Angajamentele necesită, desigur, investiţii. Modernizarea Forţelor Navale, fie că vorbim de reînnoirea flotei, de capacităţile de deminare sau de capabilităţile de supraveghere şi protecţie a infrastructurii maritime, rămâne o prioritate, dincolo de ciclurile electorale sau de dezbaterile din prezent. O armată modernă se construieşte prin continuitate, iar aceasta este responsabilitatea instituţiilor statului, indiferent de configuraţia politică a momentului", a precizat şeful statului.

El a adăugat că va pleda pentru un nivel susţinut de alocări, pentru dezvoltarea capabilităţilor de apărare şi pentru modernizarea forţelor navale române, astfel încât acestea să fie pregătite să răspundă adecvat provocărilor actuale de şi viitoare.

"În egală măsură, este prioritar pentru mine ca aceste investiţii să sprijine industria românească şi să contribuie la dezvoltarea economiei naţionale", a punctat Nicuşor Dan.

Acesta a arătat că, în ultimii ani, Marea Neagră a devenit "o zonă crucială pentru securitatea Europei".

"Aici se intersectează interese strategice majore, rute comerciale esenţiale, infrastructuri energetice critice şi competiţia dintre modele de guvernanţă şi viziuni cu privire la ordinea internaţională. Războiul declanşat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei a făcut această realitate imposibil de ignorat. Geografia nu s-a schimbat niciodată, dar s-a modificat radical felul în care suntem obligaţi să o înţelegem. Pentru noi, toate acestea nu reprezintă simple revoluţii regionale, ci ne privesc direct, fiindcă Marea Neagră a devenit locul din care începe una dintre cele mai importante responsabilităţi ale noastre faţă de securitatea europeană, un spaţiu în care România îşi afirmă interesele strategice şi îşi proiectează viitorul. În acest context, ţara noastră îşi consolidează permanent capacitatea de apărare şi descurajare", a mai spus Dan.

Anul trecut, preşedintele Nicuşor Dan a mers la Mănăstirea Brâncoveanu de Sf. Maria, şi aceasta aflată la mică distanţă de Făgăraş.

Ilie Bolojan, atac voalat la adresa lui Nicuşor Dan

Premierul interimar Ilie Bolojan, prezent la evenimentul dedicat Zilei Marinei, organizat la Constanţa, şi-a început discursul cu un atac la preşedintele Nicuşor Dan, absent de la ceremonii. După ce în spaţiul media probolojenist s-a tot discutat în ultimele 48 de ore despre faptul că şeful statului nu va participa la eveniment, iată că Bolojan foloseşte discursul oficial printr-un atac voalat la absenţa preşedintelui de la ceremonii.

"Sunt aici în semn de respect față de Marina Română, într-o vreme în care securitatea la granița de est nu mai este un fapt împlinit, într-o vreme în care navigația sigură prin Marea Neagră este o miză zi de zi și nu o certitudine, dotările pe care le au la dispoziție forțele noastre navale, curajul și profesionalismul acestora contează mai mult ca oricând.

Marina noastră nu este doar o instituție care formează oameni și caractere. Marina noastră este și o promisiune, o promisiune că în aceste vremuri, oricât ar fi de tulburi apele în jurul nostru, România își va apăra granițele, nu doar cele care le vedem pe hărți, ci și cele pe care le simțim atunci când valurile mării se sparg la țărm. O promisiune că ne vom apăra oamenii și investițiile din Marea Neagră și o promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liberi în Marea Neagră și pe mările lumii.

Sunt aici să mulțumesc tuturor celor care, veghind pe mare, ne permit nouă să dormim liniștiți pe uscat, să le mulțumesc celor care îi susțin, familiilor acestora, constructorilor de navă, lucrătorilor portuari, să mulțumesc tuturor partenerilor noștri cu care colaborăm pentru securitatea graniței noastre de est și în Marea Neagră.

Sunt aici să mulțumesc și cetățenilor din Constanța, pentru că acest mare oraș va rămâne inima Marinei Române", a transmis Ilie Bolojan la începutul discursului său.