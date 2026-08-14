Grindeanu: Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie! Mai crești niște taxe?! Va fi o binecuvântare când vom scăpa de această pestă haștagistă

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan și a USR.

Liderul PSD a venit cu datele INS și Eurostat și a zis că măsurile adoptate de actuala guvernare au afectat economia, companiile și populația.

Sorin Grindeanu îi acuză pe Ilie Bolojan și pe cei de la USR că încearcă să arunce în continuare responsabilitatea asupra PSD, în loc să explice rezultatele economice din primele șase luni ale anului 2026.

De altfel, tot vineri seară, ministra Diana Buzoianu a zis că principala problemă a României este PSD.

„Orice proiect din țara asta ar avea nevoie doar ca PSD să nu mai fie acolo pentru a se putea mișca lucrurile”, a zis Diana Buzoiani. Vedeți, pe larg, aici: https://www.dcnews.ro/diana-buzoianu-orice-proiect-din-tara-asta-ar-avea-nevoie-doar-ca-psd-sa-nu-mai-fie-acolo_1075980.html

Sorin Grindeanu și-a îndreptat criticile și spre situația din energie. El a zis că PNL a condus Ministerul Energiei pentru o perioadă mult mai lungă decât PSD.

„Este clar. Bolojan și gașca useristă au dezvoltat o tulburare obsesiv-compulsivă pentru PSD. Ați spoliat românii, ați prăbușit economia și ați sufocat firmele. Opriți-vă! Terminați în a mai mesteca lozinci stupide cu PSD dimineața, la prânz și seara. Chiar nu vă pică greu la stomac să vedeți că datele INS și Eurostat spun că aveți două trimestre de cădere economică și două de stagnare?!



Doar în primul semestru din 2026: PIB real: -1,6% pe seria ajustată sezonier. PIB: -0,8% pe seria brută. V-ați făcut bugetul pe +1% creștere economică. După șase luni suntem la -0,8%. Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie! Mai crești niște taxe?! Vindem niște acțiuni la companii strategice?! Mai stingem lumina prin casele românilor, cum facem?!



Plătim 500 de euro pe MWh la bulgari și voi încă o țineți langa cu PSD?! După ce voi de la PNL ați avut 90 de luni Ministerul Energiei și PSD doar 10 luni?! Și după ce Miruță 2 cm s-a făcut de toată ocara jucându-se stupid cu stâncile și barjele pe Dunăre?!



Adevărul este simplu: ați preluat o țară cu a doua creștere economică din UE și ați dus-o pe penultimul loc. Doar România și Irlanda au scădere economică din toată Uniunea Europeană.



Ați distrus și ați îngropat orice speranță. E tot ce v-a ieșit de minune.... Va fi o binecuvântare pentru țara noastră când vom scăpa de această pestă haștagistă... iar asta va fi foarte curând!”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

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VEZI ȘI: Claudiu Manda, către premierul Ilie Bolojan: Poate că este timpul să faceți și dumneavoastră un sacrificiu. Plecați



Secretarul general al PSD, eurodeputatul Claudiu Manda, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că, în cele peste 100 de zile de la adoptarea moțiunii de cenzură de către Parlament, a aruncat România dintr-o criză în alta și îi cere să plece din funcție.

Acesta menționează, într-o postare pe Facebook, că România se află pe minus, iar politicile guvernamentale au avut consecințe negative asupra economiei.

„Domnule Bolojan, au trecut mai bine de 100 de zile de când ocupați abuziv scaunul de premier. Peste 100 de zile în care ați aruncat România dintr-o criză în alta și ați numit austeritatea reformă. Bilanțul dumneavoastră: România este pe minus. În timp ce economia Uniunii Europene a fost pe creștere în trimestrul al doilea, România a încheiat primele șase luni ale acestui an în contracție față de aceeași perioadă din 2025. PIB-ul a scăzut cu 0,8% pe seria brută și cu 1,6% pe seria ajustată sezonier”, a scris Claudiu Manda, pe rețeaua de socializare.

Reprezentantul PSD a criticat, totodată, măsurile fiscale adoptate de Guvern, el acuzând că au fost transferate asupra populației costurile guvernării.

„Și acestea nu sunt doar procente într-un tabel. În spatele lor sunt oamenii care plătesc, în fiecare zi, costul acestei guvernări. România a ajuns la cea mai drastică scădere a puterii de cumpărare a salariilor din ultimii 15 ani. Pensiile au înregistrat cea mai mare pierdere a puterii de cumpărare din ultimii 25 de ani. Inflația s-a dublat. România a depășit 510.000 de șomeri, iar într-un singur an numărul salariaților s-a redus cu 63.000. Românii plătesc mai mult, își permit mai puțin și trăiesc mai nesigur”, a adăugat Claudiu Manda.

Secretarul general al PSD îi cere premierului să își asume un 'sacrificiu' și să plece din funcție.

„Ați făcut din sacrificiul românilor principala sursă de finanțare a incapacității acestui Guvern. Când nu vă ies calculele, mai tăiați un venit, mai puneți o taxă, mai cereți ceva. Dar factura pentru ambiția dumneavoastră de a rămâne la Palatul Victoria continuă să crească în fiecare zi. Am înțeles cu toții: în România lui Ilie Bolojan, toată lumea este vinovată. Mai puțin Ilie Bolojan. Ați cerut sacrificii unei țări întregi. Poate că este timpul să faceți și dumneavoastră unul. Plecați”, a mai zis europarlamentarul Claudiu Manda.

Potrivit datelor semnal publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), în semestrul I 2026, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,8% comparativ cu semestrul I 2025, pe seria brută și cu 1,6% pe seria ajustată sezonier.