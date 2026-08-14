Un imobil al CS Dinamo, pe masa Guvernului. Ce se întâmplă cu proprietatea din Brașov

Guvernul Bolojan în ședință Foto: gov.ro

Guvernul discută astăzi, 14 august, un proiect privind un imobil al CS Dinamo din Brașov, care prevede trecerea unei părți a proprietății din domeniul public în domeniul privat al statului și scoaterea acesteia din inventarul centralizat al bunurilor publice.

Guvernul are pe agendă, vineri, 14 august, un proiect de hotărâre privind un imobil din Brașov, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Clubul Sportiv Dinamo București. Documentul se referă la trecerea unei părți a imobilului cu numărul MF 102706 din domeniul public în domeniul privat al statului și scoaterea acesteia din inventarul centralizat al bunurilor publice, în contextul restituirii către persoana îndreptățită.

„1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia a unei părţi din imobilul cu nr. MF 102706 aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti, ca urmare a restituirii bunului imobil persoanei îndreptăţite, scoaterea acesteia din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Ce prevede proiectul Guvernului pentru imobilul CS Dinamo din Brașov

Procedura are la bază o decizie definitivă a Curții de Apel Brașov din 8 decembrie 2021, prin care MAI și Clubul Sportiv Dinamo București au fost obligate să facă demersurile necesare pentru trecerea unei locuințe de serviciu din Brașov în domeniul privat al statului.

Aceeași operațiune apărea deja într-un proiect de hotărâre elaborat în perioada în care Nicolae Ciucă era premier, în anul 2023. Documentul prevedea trecerea unei părți din imobilul MF 102706 din domeniul public în domeniul privat al statului, tocmai pentru punerea în executare a deciziei instanței. Construcția de 64 de metri pătrați care trece în domeniul privat al statului are o valoare de 86.576 de lei, potrivit documentului din 2023.

Potrivit aceluiași document, imobilul a fost dezmembrat în două loturi, iar unul dintre ele a făcut obiectul unei proceduri de retrocedare solicitate de Biserica Evanghelică C.A. Bartholomeu. Totuși, procedura nu viza construcția de 64 de metri pătrați care făcea obiectul deciziei Curții de Apel Brașov.

La finalul lunii iulie, Guvernul a actualizat deja situația altor imobile din Brașov aflate în administrarea Clubului Sportiv Dinamo București. Printr-o hotărâre semnată de premierul Bolojan, au fost actualizate datele de identificare și valorile de inventar pentru mai multe imobile preluate de la fostul Club Sportiv Dinamo Brașov, în valoare de aproximativ 1,64 miliarde de lei. Concret, ele au fost preluate în mod oficial de Clubul Sportiv Dinamo București, aflat în subordinea MAI.