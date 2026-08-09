Mesajul lui Raed Arafat, în urma atacului asupra ambulanței din județul Cluj

Raed Arafat, șeful DSU. Inquam Photos / Ilona Andrei

Șeful DSU, Raed Arafat, a reacționat după atacul asupra unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Cluj, precizând că incidentul ar fi fost provocat de dezinformări răspândite online despre o presupusă „ambulanță neagră care fură copii”.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a transmis duminică după ce un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Cluj a fost atacat în timpul unei misiuni, în Recea - Cristur, judeul Cluj. El a precizat că dezinformarea, de pe rețelele sociale, despre o aşa-zisă "ambulanţă neagră care fură copii" a stat la baza incidentului.

Ambulanța neagră care fură copii”, dezinformarea care a dus la un atac violent asupra unei ambulanțe în Recea - Cristur, Cluj

"O minciună distribuită pe un telefon, prin reţele de socializare, a ajuns să însemne un salvator în sala de operaţie, un pacient pus în pericol şi o ambulanţă nouă scoasă temporar din serviciu. Ambulanţele SAJ şi SMURD şi oamenii care lucrează pe ele au o singură misiune: să ajungă cât mai repede la cei care au nevoie de ajutor şi să salveze vieţi.

Astăzi sunt alături de colegul nostru rănit şi de întregul echipaj al SAJ Cluj, după ce ambulanţa pe care acesta o conducea, aflată în misiune şi transportând un pacient, a fost blocată şi atacată, pe fondul informaţiilor false răspândite în mediul online despre aşa-zisa 'ambulanţă neagră care fură copii'", a transmis Raed Arafat într-o postare pe o rețea socială.

Violența contra salvatorilor, inacceptabilă

Raed Arafat a subliniat că violenţa împotriva salvatorilor este inacceptabilă şi că dezinformarea care generează astfel de situaţii trebuie tratată cu maximă seriozitate.

"Violenţa împotriva salvatorilor este inacceptabilă. Iar dezinformarea care poate conduce la asemenea acte trebuie tratată cu maximă seriozitate de autorităţi, de platformele de socializare şi de fiecare dintre noi. O ambulanţă care vine să salveze nu poate deveni ţinta violenţei din cauza unei minciuni răspândite online!", a mai scris şeful DSU, Raed Arafat.

Incident grav în Recea - Cristur, Cluj

Un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj a fost atacat cu bâte, topoare şi pietre în timp ce intervenea pentru acordarea de îngrijiri medicale unui pacient din comuna Recea-Cristur, şoferul autospecialei fiind rănit grav, a informat duminică Ministerul Sănătăţii, ce a condamnat ferm agresiunea.

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