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Ce fel de Guvern ar susține PNL. Condițiile puse de Ilie Bolojan

Loredana Iriciuc Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 07 Aug 2026
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ilie bolojan
Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan, aflat în fruntea unui Guvern interimar care a depășit recordul stabilit după 1989 de Guvernul Emil Boc, transmite că Partidul Național Liberal ar putea susține inclusiv o formulă de guvern cu profil tehnocrat, dacă aceasta are o susținere parlamentară și își asumă continuarea măsurilor de control al cheltuielilor și de reducere a deficitului.

Întrebat la RFI dacă PNL ar accepta un premier tehnocrat sau o formulă de guvern tehnocrat ca soluție pentru ieșirea din criză, Ilie Bolojan a răspuns că nu respinge ideea unui premier tehnocrat.

„O formulă în care guvernul care vine are o susținere parlamentară pe care trebuie să se poată baza, cel puțin o perioadă definită de timp, vine cu un program de guvernare care păstrează linia de a controla cheltuielile statului, de a reduce deficitele, va avea susținerea PNL, chiar dacă se pune problema să fie un guvern cu un profil tehnocrat. Cu cât avem un guvern mai repede, cu atât lucrurile sunt mai bune pentru țara asta. Și avem o responsabilitate fiecare dintre noi să căutăm soluții pentru acest lucru”, spune premierul demis.

Guvernul României se află în acest moment într-o situație fără precedent. Moțiunea de cenzură din 5 mai 2026 a deschis perioada actuală de interimat. Guvernul Bolojan a ajuns să depășească precedentul stabilit de Guvernul Emil Boc în 2009, care deținea până acum recordul pentru cea mai lungă perioadă interimară a unui Executiv în România postdecembristă. Cabinetul condus de Emil Boc a fost demis prin moțiune de cenzură la 13 octombrie 2009. Guvernul a continuat să exercite atribuții limitate până la învestirea Guvernului Boc II, pe 23 decembrie 2009. Interimatul a durat atunci 71 de zile.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a egalat acest record pe 15 iulie 2026. Astfel, Executivul condus de Bolojan a devenit cabinetul cu cea mai lungă perioadă de exercitare a atribuțiilor în regim interimar din perioada de după Revoluție și are astăzi, 7 august 2026, 94 de zile.

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ilie bolojan
guvern romania
pnl
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Comentarii (6)

Român   •   07 August 2026   •   12:35

Guvernul masii!

traian-traian   •   07 August 2026   •   11:28

romania pentru gasca lu bolojan este precum un miel sacrificat de pasti, al meu ,prea-iubitul prim bolojan primeste cel mai ,cel mai, cap in gura de la drula ,are ranga

Stefan   •   07 August 2026   •   10:54

Hai ca ma bufneste rasul, pai ce guvern sa sustina ASTA?! Decat cel din care face parte si el , si este ales premier. Pai vreti sa moara de oftica? Sa innebuneasca de tot? Pai asta pleaca fie in camasa de forta, fie cu bratara sau cu preotul dupa el. Sa ne spuna cineva ce tratament ia ?! Nu vedeti ca in tara ne arata ca nu i nimeni ca el : destept, frumos, bun negociaotor, el este urmasul lui Elena Ceausescu . Se pricepe la tot .Iar ptr institutiile si anumite tari din Europa cel mai cuminte SCLAV , vinde tot.

Mihai1   •   07 August 2026   •   10:39

Bolojan ăsta cred că nu înțelege nimic! "Un guvern care vine cu un program de guvernare care păstrează linia...." - adică "un guvern care să facă tot ce fac eu".

Ganditorul   •   07 August 2026   •   10:36

consider ca acestui domn demis i se acorda o prea mare atentie in loc sa fie pus la colt cu toti ai lui

Constantin   •   07 August 2026   •   10:15

Nu-l mai întrebați pe acest impostor nimic pentru ca este cel mai mare mincinos prim ministru.

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