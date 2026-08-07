Ce fel de Guvern ar susține PNL. Condițiile puse de Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan, aflat în fruntea unui Guvern interimar care a depășit recordul stabilit după 1989 de Guvernul Emil Boc, transmite că Partidul Național Liberal ar putea susține inclusiv o formulă de guvern cu profil tehnocrat, dacă aceasta are o susținere parlamentară și își asumă continuarea măsurilor de control al cheltuielilor și de reducere a deficitului.

Întrebat la RFI dacă PNL ar accepta un premier tehnocrat sau o formulă de guvern tehnocrat ca soluție pentru ieșirea din criză, Ilie Bolojan a răspuns că nu respinge ideea unui premier tehnocrat.

„O formulă în care guvernul care vine are o susținere parlamentară pe care trebuie să se poată baza, cel puțin o perioadă definită de timp, vine cu un program de guvernare care păstrează linia de a controla cheltuielile statului, de a reduce deficitele, va avea susținerea PNL, chiar dacă se pune problema să fie un guvern cu un profil tehnocrat. Cu cât avem un guvern mai repede, cu atât lucrurile sunt mai bune pentru țara asta. Și avem o responsabilitate fiecare dintre noi să căutăm soluții pentru acest lucru”, spune premierul demis.

Guvernul României se află în acest moment într-o situație fără precedent. Moțiunea de cenzură din 5 mai 2026 a deschis perioada actuală de interimat. Guvernul Bolojan a ajuns să depășească precedentul stabilit de Guvernul Emil Boc în 2009, care deținea până acum recordul pentru cea mai lungă perioadă interimară a unui Executiv în România postdecembristă. Cabinetul condus de Emil Boc a fost demis prin moțiune de cenzură la 13 octombrie 2009. Guvernul a continuat să exercite atribuții limitate până la învestirea Guvernului Boc II, pe 23 decembrie 2009. Interimatul a durat atunci 71 de zile.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a egalat acest record pe 15 iulie 2026. Astfel, Executivul condus de Bolojan a devenit cabinetul cu cea mai lungă perioadă de exercitare a atribuțiilor în regim interimar din perioada de după Revoluție și are astăzi, 7 august 2026, 94 de zile.