Cine este liderul care i-a spus preşedintelui că pune partidul mai presus de România? Fraza cheie a zilei

semnul întrebării / Fotografie de la Ann H: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/mana-de-lemn-lemnos-ine-in-maini-10981244/

Cine este liderul care i-a spus preşedintelui că pune partidul mai presus de România? Aceasta este cea mai importantă întrebare după ziua de ieri.

Nicușor Dan a zis, ieri, când l-a nominalizat premier pe Siegfried Mureșan: „Am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat: „asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”. Și nu e în regulă, pentru că meseria noastră, și faptul că trăim din banii oamenilor, înseamnă că trebuie să ajungem noi la un compromis astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile, dacă sunt diferite, ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră”.

Întrebarea noastră pentru cititorii DC News este: Cine este liderul care i-a spus preşedintelui că pune partidul mai presus de România? Vă invităm să răspundeți în comentarii.

Dacă se dovedește că a zis Ilie Bolojan acest lucru, practic Nicușor Dan îl scoate din politică. De ce? Pentru că ar înseamna că în public zice că face totul pentru țară, că face și că drege, dar în culise spune altceva.

Sorin Grindeanu nu a zis acest lucru. Liderul PSD chiar a spus ieri: „Apropo, cine este liderul care i-a spus preşedintelui că pune partidul mai presus de România? Că pare că tot un hashtag de-ăsta este, care are telecomanda în altă parte". Și Dominic Fritz a negat că a zis așa ceva.

Așadar, cine mai rămâne? Ilie Bolojan? Ana Maria Gavrilă? George Simion? Kelemen Hunor? Ce președinte de partid, prezent ieri la Cotroceni, a zis: „Asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”?

Scrieți în comentarii cine credeți că a făcut o asemenea declarație.

Update: Radu Miruță dezminte că Dominică Fritz a spus așa ceva la consultările de la Cotroceni

Între timp, deși nu e lider de partid, Radu Miruță a precizat că nu Dominic Fritz, președintele USR, a spus la consultările cu Nicușor Dan că nu îl interesează România.

„Nu, Dominic Fritz nu a spus ieri, la Cotroceni, că nu îl interesează România. Am fost acolo. Şi nu, nu a existat aşa ceva în discuţiile purtate. Se împinge mult neadevăr în aceste zile. Am fost adesea victima dezinformării şi eu. Cred cu tărie că trebuie să reacţionăm fiecare atunci când adevărul este atât de contorsionat, iar minciuna ajunge pe ecranele telefoanelor, îmbrăcată în haina unor ştiri siropoase. Da, chiar şi atunci când nu este vorba despre noi. A-l lasă pe altul atacat creşte un mediu toxic în care e doar o chestiune de timp până când intră altă victimă pe eşafod. Nu orice text scris ca o ştire spune şi adevărul. Iar uneori, între ce s-a întâmplat şi ce ni se spune că s-a întâmplat e o diferenţă uriaşă“, a scris Radu Miruţă pe Facebook.

Vă prezentăm în continuare transcrierea declarației lui Nicușor Dan:

„Suntem la mai mult de patru luni după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și, în interiorul acestui interval, am avut sute de ore de discuții, și împreună, și separat, cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză.

O să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat: „asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”. Și nu e în regulă, pentru că meseria noastră, și faptul că trăim din banii oamenilor, înseamnă că trebuie să ajungem noi la un compromis astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile, dacă sunt diferite, ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră.

România are nevoie de guvern și de rectificare, buget - astea, bineînțeles, sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și desfășoare viața, și nu numai acum, ci și pe un termen mediu de acum încolo.

Deci România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de Prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan.

Dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.

Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire, pe care i-l respect. Deci domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine, în acest moment, și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial. Oricine ar fi în poziția asta, dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat, și public, și azi, la consultări.

Sarcina Primul-ministrului desemnat va fi una dificilă.

În orice caz, indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele, și între aceste angajamente inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii”.