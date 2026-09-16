Grupul Uniţi pentru România îl va propune pe Victor Ponta premier la negocierile de la Cotroceni

Foto: Agerpres

Grupul parlamentar Uniți pentru România (UPR) va participa joi la consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea premierului și își menține propunerea pentru funcție, în persoana lui Victor Ponta.

Grupul parlamentar Uniţi pentru România (UPR) va participa, joi, la consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru, menţinându-şi propunerea pentru această funcţie, în persoana lui Victor Ponta.

UPR precizează că prima opţiune este un premier politic, susţinut de o majoritate parlamentară clară.

"Grupul parlamentar Uniţi pentru România participă la consultările convocate de Preşedintele României cu obiectivul de a contribui la identificarea rapidă a unei soluţii politice şi guvernamentale stabile. În actualul context, considerăm că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, susţinut de o majoritate parlamentară clară, capabil să ia decizii şi să îşi asume răspunderea pentru acestea. UPR nu doreşte prelungirea blocajului politic şi nu va contribui la acesta. Vom susţine dialogul şi constituirea unei formule guvernamentale funcţionale, cu condiţia ca viitorul Executiv să se bazeze pe trei elemente esenţiale: un prim-ministru capabil să coaguleze o majoritate, o echipă de miniştri profesionişti şi un program real de relansare economică", se arată într-un comunicat al grupului transmis miercuri.

Grupul parlamentar UPR vrea ca Victor Ponta să ocupe funcţia de prim-ministru

Grupul parlamentar UPR îşi menţine propunerea ca Victor Ponta să ocupe funcţia de prim-ministru, precizând însă că această propunere reprezintă o contribuţie la identificarea unei soluţii politice şi nu o condiţie pentru susţinerea formării viitorului Guvern.

"Dacă în urma consultărilor se conturează o altă formulă politică în jurul căreia poate fi construită o majoritate parlamentară stabilă, UPR este disponibil să participe constructiv la discuţii şi să contribuie la identificarea unei soluţii. Nu dorim să complicăm formarea viitorului Guvern şi nu vom contribui la prelungirea blocajului instituţional", a mai transmis UPR.

Grupul UPR mai arată că poate fi luată în calcul şi varianta unui prim-ministru independent, dacă aceasta se dovedeşte soluţia care poate coagula o majoritate parlamentară, însă cu un Guvern cu asumare politică.

UPR subliniază că numele premierului nu reprezintă singurul criteriu în ceea ce priveşte viitorul Executiv, fiind importante şi componenţa echipei guvernamentale şi programul de guvernare.

"Fiecare ministru ar trebui să intre în funcţie cu obiective clare pentru primele 100 de zile şi pentru întregul mandat, iar rezultatele să poată fi evaluate periodic", a mai menţionat UPR, conform Agerpres.

Bogdan Chirieac, după ce Nicușor Dan a anunțat că va desemna un premier: Nu am nicio garanție. Pare că ne îndreptăm spre anticipate