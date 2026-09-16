PNRR-ul, "un eșec la nivel național", dar "un succes pentru Sectorul 4". Daniel Băluță: Am absorbit 100% din banii pe care i-am avut la dispoziție

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4; Foto: Crișan Andreescu

Daniel Băluță susține că Sectorul 4 a absorbit integral cele 455 de milioane de euro alocate prin PNRR.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a fost invitatul analistului politic Bogdan Chirieac la interviurile DC News, miercuri, pe 16 septembrie. În cadrul emisiunii au fost abordate mai multe subiecte, printre care și fondurile din PNRR, în contextul în care Bogdan Chirieac a caracterizat rezultatele programului la nivel național drept "un eșec". În schimb, Daniel Băluță a explicat de ce programul a reprezentat pentru Sectorul 4 "un succes și o șansă uriașă".

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"Am absorbit 100% din bani"

Bogdan Chirieac: "PNRR-ul a fost un eșec. La nivel național a fost un eșec PNRR-ul. S-au luat cred că 30% din banii inițiali".

Daniel Băluță: "Pentru Sectorul 4 PNRR-ul a fost un succes și o șansă uriașă pe care școlile, grădinițele, creșele, locurile aflate într-un stadiu avansat de degradare, au avut-o. Acestea au fost reabilitate și am reușit să construim, de asemenea, și un spital. Vreau să vă mai spun un lucru. Am reușit să absorbim din PNRR 455 de milioane de euro. Asta a fost suma inițial angajată. Suma finală a fost tot 455 de milioane de euro, pentru că am absorbit 100% din banii pe care i-am avut la dispoziție".

Bogdan Chirieac: "Mai există vreo entitate în România care să fi absorbit 100% din PNRR?"

Daniel Băluță: "Nu am văzut o statistică făcută în acest sens, dar vreau să punctez un lucru și mai important. Fac parte dintre cei care au înțeles că șansa de dezvoltare a comunității pe care o reprezint a fost creată din banii europeni. În mandatele mele am reușit să aduc în România, în București, în sectorul 4 și nu numai, peste 5 miliarde de euro. Acesta este lucrul pe care am reușit să-l facem. Asta este și explicația creșterii exponențiale și rapide pe care sectorul 4 a avut-o din punct de vedere al investițiilor în infrastructura locativă, culturală, de sănătate sau transport. Toate lucrurile acestea au însemnat enorm pentru o comunitate în care nu investise absolut deloc".

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