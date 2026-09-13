Informaţia weekendului a fost dată de Ilie Bolojan. Bogdan Chirieac, analiza momentului. Ce înseamnă lipsa lui Sorin Grindeanu de la nunta lui Nazare

Ilie Bolojan / Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a subliniat că informaţia sfârşitului de săptămână a fost dată sâmbătă seară de Ilie Bolojan. Când va avea România un Guvern?

Ilie Bolojan a transmis sâmbătă seară, în timp ce mai mulţi lideri politici se aflau la nunta ministrului interimar de Finanţe, Alexandru Nazare, că nu intenţionează să demisioneze de la Palatul Victoria şi că schimbarea sa poate avea loc doar când un Guvern cu puteri depline va primi votul Parlamentului.

"Nu voi abandona țara și, indiferent de greutățile zilnice, îmi voi îndeplini responsabilitățile asumate până când voi putea preda mandatul succesorului meu. Demisia unui premier sau a unor miniștri dintr-un guvern demis nu ar face decât să accentueze criza și să blocheze până și activitățile guvernamentale curente. Ar fi iresponsabil", a transmis Ilie Bolojan pe Facebook.

Într-o intervenţie la România TV, în emisiunea moderată de Marilena Nedelcu, analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre posibilitatea ca România să aibă un Guvern într-o săptămână sau două, după ce mai mulţi lideri politici, dar şi preşedintele Nicuşor Dan, au participat la nunta lui Alexandru Nazare, vehiculat ca posibil prim-ministru, dar a subliniat şi informaţia sfârşitului de săptămână, cea pe care a dat-o Ilie Bolojan.

"Mie nu mi se pare deloc aşa ceva (n.r. că este posibil să avem curând un Guvern). Informaţia zilei de ieri a fost cea dată de dl Bolojan. Care a spus că nu părăseşte Palatul Victoria. Aşa cum înţeleg că a intenţionat, când ne-a spus, şi am plâns cu toţii (n.r. ironic), că şi-a luat la revedere de la femeile de serviciu din Palatul Victoria. Deci dânsul ce a spus? "Eu nu plec de acolo, mă gândesc la un premier tehnocrat". Premier tehnocrat, în această situaţie, nu e deloc o idee bună. Şi în general nu e o idee bună. Ce este premierul tehnocrat?

Noi am avut alegeri, avem o ordine a partidelor. Pune-i pe cei care au candidat ca să câştige încrederea poporului şi să conducă ţara. Deci ce spune dl Bolojan, cu Guvernul tehnocrat, adus de nu ştiu unde, e o prostie. Plus că noţiunea de Guvern tehnocrat nu e bine definită. Faci politică fiind tehnocrat? Cum?", a precizat Bogdan Chirieac.

Jurnalista Marilena Nedelcu a intervenit şi a spus că "mai bagă şi nişte miniştri politici, că domnul Kelemen Hunor n-o să accepte să nu aibă pe nimeni în Guvern. PSD nici atât. Adică pun premier tehnocrat şi miniştrii jumătate, jumătate".

"Şi atunci, premierul de ce nu poate fi tot politic? Cum faci? E o mâncare amestecată. De unde pui, dacă de la niciun partid? Ori sunt tehnocraţi, ori sunt de partid", a punctat analistul politic.

Sorin Grindeanu, marele absent de la nunta lui Alexandru Nazare

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a absentat de la nunta ministrului interimar de Finanţe, Alexandru Nazare. Analistul Bogdan Chirieac a explicat cum se traduce această absenţă.

"La nunta domnului Nazare, să îi dea Dumnezeu casă de piatră, nu a venit Sorin Grindeanu, care a anunţat că nu merge la această nuntă. Singura soluţie, în afară de cea cu AUR, acceptabilă de către domnul Nicuşor Dan şi nu numai, este cea a unei alianţe PSD-UDMR, în jurul căreia s-ar putea construi un Guvern care să facă 233 de voturi, şi să fie relativ stabil. Apoi, va fi o muncă uriaşă pentru a trece fiecare lege. E singura soluţie. Altă soluţie nu s-a conturat. Câtă vreme Sorin Grindeanu a anunţat oficial că el nu participă la această nuntă, asta spune ceva. Şi mai ales că PSD a spus că nu votează un Guvern tehnocrat, ci un Guvern condus de Sorin Grindeanu, în baza faptului că PSD e primul partid din Parlamentul actual al României", a completat Bogdan Chirieac.