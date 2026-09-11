PSD nu vrea un Guvern tehnocrat. Sorin Grindeanu, răspuns pentru UDMR legat de majoritatea din Parlament

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Agerpres

PSD respinge ideea unui Guvern tehnocrat, spune Sorin Grindeanu, preşedintele partidului. În acelaşi timp, Sorin Grindeanu i-a răspuns şi lui Kelemen Hunor cu privire la majoritatea din Parlament, necesară unui vot de învestitură.

Sorin Grindeanu răspunde, astfel, afirmaţiilor făcute de Ilie Bolojan joi seară, conform cărora ar fi de acord cu un Guvern tehnocrat, de tranziţie, pe perioadă scurtă.

"Am văzut aseară şi am spus şi în intervenţia mea de aici, de mai devreme, că, dintr-o dată Ilie Bolojan a realizat că vrea un guvern tehnocrat. Dar ce a avut guvernul din mai, Tomac? Poate nu era bună persoana, dar putea să spună: 'domnule, mie nu îmi place Eugen Tomac, puneţi pe alt tehnocrat, că-l votez'. Acum, dintr-o dată, după patru luni revenim la acea... care sunt argumentele? Ce s-a schimbat? Adică sunt lucruri şi întrebări la care trebuie să se răspundă. Şi nu de noi", a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a transmis şi că PSD nu susţine un Guvern tehnocrat.

"PSD-ul nu susţine, şi vă spun direct, că PSD nu susţine acest scenariu de guvern tehnocrat", a menţionat Sorin Grindeanu.

Majoritatea pe care se bazează Sorin Grindeanu, dacă va fi desemnat premier

El a spus că, dacă va fi nominalizat premier, va prezenta majoritatea pe care se bazează, în mod transparent. Sorin Grindeanu a răspuns, astfel, şi liderului UDMR, Kelemen Hunor, care a spus că partidul său nu se poate alătura unei majorităţi cu disidenţi din AUR sau cu parlamentari SOS România.

"Pentru că nu pot să fac majorităţi ascunse şi n-aş accepta să fac un lucru de acest tip. Deci eu înţeleg, să spunem, reţinerea UDMR-ului din această perspectivă, fiindcă doreşte o majoritate transparentă. Şi dacă voi fi nominalizarea de prim-ministru, evident că voi prezenta această majoritate în mod transparent, pe care mă bazez", a afirmat Grindeanu.

Preşedintele PSD a adăugat că "e nevoie ca toată lumea să lase un pic tonul mai jos" şi să încerce formarea unui guvern.

"Eu cred că e nevoie ca toată lumea să lase un pic tonul mai jos, să lăsăm chestiuni populiste, pentru că în această perioadă se întâmplă lucruri şi de acest tip, şi să încercăm să facem un guvern (...). Avem nevoie de un guvern cu puteri depline", a declarat Grindeanu.

Ce spune Sorin Grindeanu de Luca Niculescu

Legat de varianta prim ministru Luca Niculescu, liderul social democrat spune că nu a văzut nici o declaraţie a acestuia că şi-ar dori funcţia.

"Şi aşa, l-a întrebat cineva pe Luca, dacă vrea? Am văzut-o pe surse. Eu îl cunosc foarte bine pe Luca Niculescu. Îl cunosc din 2017, de când eram prim-ministru şi el era ambasador la Paris (...). E un om cu o expertiză foarte bună pe politică externă. Îmi cereţi să îmi dau cu părerea despre ceva ce nu ştiu dacă e valabil. Adică, nu ştiu, n-am văzut vreo declaraţie că şi-ar dori, n-am văzut că preşedintele şi-l doreşte. Speculăm", a specificat Grindeanu.

Liderul social democrat a mai făcut un apel pentru găsirea unei soluţii privind formarea noului guvern, pentru că, în opinia sa, în cazul în care se va ajunge la anticipate, nu se vor putea organiza mai devreme de luna februarie 2027.

"E nevoie de un guvern cu puteri depline. Dacă intrăm în scenariu de alegeri anticipate, păi să ştiţi că mai repede de februarie, pe un calendar pe care l-am făcut cu colegii mei din Parlament, nu se pot organiza. Până în februarie atunci ar rămâne un guvern interimar. Iar lucrurile se vor adânci. De aceea apelul meu este acela de a găsi o soluţie", a mai afirmat preşedintele PSD.