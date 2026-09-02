PNL și USR au decis să boicoteze toate activitățile parlamentare de la Camera Deputaților cu excepția celor de grup

Ședința în plen a Camerei Deputaților. Sursa foto: Agerpres

PNL și USR au anunțat miercuri, într-o conferință de presă comună, că vor boicota toate activitățile parlamentare ale Camerei Deputaților, cu excepția celor de grup, și vor sesiza Curtea Constituțională. Decizia vine ca reacție de protest împotriva redistribuirii unor funcții de secretar din conducerea forului către reprezentanții AUR și SOS România, mișcare acuzată de Opoziție drept un abuz al alianței PSD-AUR-SOS.

Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România au ținut o conferință de presă comună miercuri dimineață în care au anunțat că vor boicota toate activitățile parlamentare cu excepția celor de grup până la reîmpărțirea funcțiilor din conducerea forului.

Funcții de secretar ocupate de reprezentanții PNL și USR în conducerea Camerei Deputaților au fost alocate marți, în deschiderea noii sesiuni parlamentare, reprezentanților AUR și SOS România.

De asemenea, PNL și USR au anunțat că vor sesiza CCR cu privire la alocarea funcțiilor din conducerea Camerei Deputaților.

„E un protest împotriva alianței PSD-AUR-SOS împotriva abuzurilor din ultima vreme. Vom boicota toate activitățile parlamentare cu excepția activităților de la grup. Nu vom fi prezenți la ședința Camerei Deputaților, votul final și nici la ședințele de astăzi. Protestăm față de modalitatea abuzivă în care au înțeles să nu respecte ceea ce s-a stabilit prin negociere la începutul legislaturii“, au transmis reprezentanții celor două partide prin vocea lui Gabriel Andronache.

Reprezentanții PNL și USR au susținut că majoritatea creată în Camera DEputaților a modificat abuziv ordinea de zi pentru a le respinge proiectele de lege (în special cele pe justiție) și a încălcat decizii ale Curții Constituționale privind negocierea funcțiilor.