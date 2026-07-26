Guvernarea ţării, subiect de cancan. Marian Alecu, unul dintre cei mai cunoscuţi antreprenori, critică politicienii: Ei chiar nu văd în ce hal a ajuns ţara?

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Marian Alecu, unul dintre cei mai cunoscuţi antreprenori din România, lansează critici dure la adresa politicienilor pentru modul în care tratează guvernarea.

Marian Alecu, cunoscut pentru că a dezvoltat şi condus afacerile McDonalds în România, are acum afaceri în domeniul hotelier. Acesta transmite un mesaj dur politicienilor pentru modul în care tratează ideea de guvernare a ţării.

"Nu cred că a fost o altă perioadă în istoria postdecembristă în care clasa politică să fi fost mai confuză, haotică, sau slab pregătită ca acum.

Nu mă interesează deloc să fac radiografia clasei politice şi nici a activităţii ei, dar mă interesează foarte tare felul în care se reflectă în activitatea social economică de zi cu zi. Sunt în afaceri de la începutul anilor '90, dar perioadă mai confuză şi mai deprimantă ca aceasta nu am întâlnit.

Totul are loc doar în virtutea unei urgenţe cunoscute de mult, dar nebăgate în seamă până în ultima clipă. Că sunt bani PNRR, că e Legea salarizării, nu contează cum le finalizăm, cât afectăm categoriile sociale cele mai diverse, important este să le bifăm în ultima secundă, iar faptul că se vor dovedi proaste sau incomplete nu importă. Noi le-am bifat şi după noi, potopul.

Ideea de a guverna ţara a ajuns mai mult subiect de cancan, nimeni nu mai ia in serios responsabilitatea aceasta, mai important este să desfiinţezi propunerile celorlalţi decât să le susţii pe ale tale", a scris Marian Alecu într-un material de opinie.

"Ei chiar nu văd în ce hal a ajuns ţara?"

Marian Alecu subliniază şi modul în care s-au desfăşurat consultările de la Palatul Cotroceni şi vine cu o întrebare cheie pentru politicieni.

"Consultările la Cotroceni sunt mai mult şuete colocviale urmate apoi de săptămîni de explicaţii, dar niciodată de soluţii sau asumarea vreunei responsabilităţi. Aţi auzit de vreo parte sau alta de vreun program de guvernare, de strategie pe termen scurt?

Nu contează pentru nimeni că suntem la granita unui conflict armat cu drone care au început să cadă zilnic, că ne va lovi criza carburanţilor, că inflaţia galopează, că turismul sau sănătatea în sistemul de stat este la pământ, că suntem în pragul calificativului junk. Contează că cele două partide mari au luptele lor interne şi finisează arta fugii de responsabilitate.

Până de curând ne tot văităm că corupţia din sectorul public este principala problema, dar eu cred că în ultima vreme (fără ca ea să dispară) a fost net devansată de incompetenţă şi lipsă de profesionalism. Politicienii noştri au aerul că se pricep la toate domeniile şi iau decizii cu un aer de superioritate şi suficienţă incredibile dar, din nefericire pentru noi toţi, nu se pricep la mai nimic.

Drept să spun, mă aşteptam ca Preşedintele să vină cu un spirit nou, cu idei de reformare a clasei politice si mai ales cu dorinţa găsirii unei strategii pentru ţară care să ne dea şansa unui nou început bazat pe resurse, capabilităţi, taxare corecta a mediului economic şi mai ales a muncii, adaptare la complexitatea mediului extern. Cel puţin pânâ acum nimic nu se întâmplă, politicienii noştri îşi văd strict de vacanţe, de interesele mărunte şi de micile înţepături între partide prezentate nouă ca un război ajuns la paroxism.

Stau şi mă întreb, ei chiar nu văd în ce hal a ajuns ţara, cât a scăzut nivelul de trai, cât de deprimaţi sunt oamenii pe stradă, cât de puţină încredere mai prezintă clasa politică în întregul ei, cât de mult a scăzut puterea de cumpărare?", a mai scris Marian Alecu în ZF.

"Clasa politică, responsabilă de haosul generalizat"

"În concluzie, eu numesc clasa politică în întregul ei responsabilă de haosul generalizat în care ne desfăşurăm toţi activitatea şi, dacă aş şti că acest articol are vreun ecou cât de mic, le-aş cere să se trezească, să înţeleagă responsabilitatea majoră pe care o au, să lase interesele partinice mărunte deoparte şi să treacă la treabă. Mai puţin televizor, mai multă muncă efectivă, domnilor politicieni.

Ne-am săturat de incompetenţă şi infatuare. Înţelegeti că, ne convine sau nu, voi daţi tonul la tot ce se întâmplă în ţara asta şi deocamdată nu faceţi decât să vă feriţi de leadership şi implicare.

Vă întreb ca oameni, nu ca parlamentari, miniştri, etc: vă place cum merge ţara asta, cum trăiesc românii care v-au ales? Dacă da, asta e viaţa noastră, vă merităm şi ne merităm destinul şi suferinţa", a completat Marian Alecu.