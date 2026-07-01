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Cine a ţipat la Ilie Bolojan la Palatul Cotroceni? Premierul interimar a venit cu explicaţiile

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 01 Iul 2026
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Liderii coaliției de guvernare. Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan a explicat cum au decurs discuţiile de la Palatul Cotroceni, la care a participat săptămâna trecută alături de liderii politici din fosta coaliţie de guvernare.

Explicaţiile au venit după ce, pe surse, au apărut informaţii conform cărora preşedintele Nicuşor Dan ar fi ţipat la Ilie Bolojan. 

"Nu au nicio legătură cu realitatea acele stenograme. Nu a ţipat domnul Nicuşor Dan la mine. Domnul Grindeanu a avut o intervenţie în care a dat o replică unor afirmaţii de-ale mele. Există două categorii de oameni. Oameni care dau pe surse tot felul de discuţii, care nu au legătură cu cele de acolo, sau combinaţii de adevăruri cu minciuni care deturnează discuţiile, şi oameni care păstrează o anumită confidenţialitate a acestor discuţii", a precizat Ilie Bolojan.

Chestionat încă o dată dacă Sorin Grindeanu a fost cel care a ţipat la dânsul, Ilie Bolojan a spus că "Nu a ţipat la mine, mi-a dat o replică la unele afirmaţii de-ale mele". 

La finalul săptămânii trecute, când liderii partidelor politice din fosta coaliţie (PSD, PNL, UDMR, USR şi minorităţile naţionale) au participat la o discuţie la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier, au apărut informaţii conform cărora Nicuşor Dan ar fi ţipat la Ilie Bolojan, enervat de faptul că Ilie Bolojan nu a mai vrut să voteze un guvern monocolor PSD. În schimb, PNL, USR şi UDMR au mers la Cotroceni atunci cu Siegried Mureşan ca propunere de premier, în contrapondere la propunerea PSD de a-l desemna pe Sorin Grindeanu ca premier.  

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