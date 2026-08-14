Sporul de 40% pe fonduri europene din legea salarizării. Lia Olguţa Vasilescu spune că "varianta Pîslaru e proastă, taie de la 60% dintre angajaţi şi exact de unde nu trebuie"

Foto: Agerpres / Lia Olguța Vasilescu

Lia Olguţa Vasilescu, primarul municipiului Craiova, critică o prevedere din legea salarizării, legată de sporul pentru fonduri europene.

Ministrul Dragoş Pîslaru a vorbit despre acest spor după şedinţa de Guvern de vineri. Acesta spune că autorităţile locale au cerut ca sporul să rămână la 40%, dar anunţă că demnitarii sau aleşii de la nivel central nu vor beneficia de acesta.

"A fost o solicitare expresă din partea structurilor asociative ale autorităților publice locale ca să nu se schimbe statutul pe care îl au legat de sporuri de fonduri europene, deci de 40%. Practic, dumnealor au cerut în mod explicit în consultări să rămână acest spor de 40%. Doamna președintă Olguța Vasilescu a avut atunci acea discuție în numele AMR, în care a precizat foarte clar că aceasta este o linie roșie pentru municipiile din România. În ceea ce privește extinderea sporului de fonduri europene către demnitarii de la nivel central, vă pot confirma că nu este cazul. Deci nu se pune problema ca secretarii de stat sau miniștrii să beneficieze de acest spor. Rămân lucrurile exact cum au fost și până acum, primarii beneficiază, demnitarii administrației centrale nu", a declarat Dragoş Pîslaru.

Lia Olguţa Vasilescu îi răspunde: "Varianta Pîslaru e proastă, taie de la 60% dintre angajaţi şi exact de unde nu trebuie"

Primarul municipiului Craiova i-a răspuns ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi spune că i-a demonstrat lui Dragoş Pîslaru "cu cifre, că reforma lor creşte salariile în loc să le scadă şi că aceste creşteri se duc direct în deficit". Iată la ce s-a referit.

"Haideți să vă explic eu cum e cu sporul de 40 la sută pe fonduri europene și cu "linia roșie" la primari, că propaganda iar e în delir după ce a comunicat Dragoș Pâslaru ceva pe legea salarizării.

Varianta Pâslaru a fost analizată de Asociația Municipiilor din România și am constatat câteva greșeli, motiv pentru care am solicitat rectificarea lor. Și nu altfel decât public, în conferință de presă, în data de 3 iunie 2026. Deci nu pe ascuns, prin vreo ședință, ci în conferință de presă, iar declarațiile mele de atunci sunt pe tot netul.

1. Prima constatare a fost că la primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de consilii județene sporul de 40 la sută pentru absorbția de fonduri europene scade la 20 la sută, dar la restul angajaților din primării și consiliile județene rămâne la 40 la sută. Rezultatul? Angajații din primării și consilii județene ar avea veniturile mai mari decât ale conducătorului instituției, căruia îi scade venitul. Vi se par mari veniturile primarilor? Închipuiți-vă că pe Legea Pâslaru funcționarii publici subordonați acestora le depășesc... Și am mai spus că fie sunt 20 la sută la toți, fie sunt 40 la sută la toți!

2. O altă greșeală constatată a fost că s-a scos "frâna" de la administrația publică locală. În legea 153/2017 există un text care prevede ca niciun angajat din administrația publică locală nu poate avea venitul mai mare decât viceprimarul/vicepreședintele CJ. De ce am introdus chiar eu asta în legislația din 2017? Pentru că veneam din funcția de primar și semnam lunar statele de plată unde majoritatea funcționarilor din primărie aveau salariul mai mare ca primarul, uneori chiar triplu. O prostie, evident! Așadar, am solicitat la discuții să se mențină această prevedere sau "frână", ca să nu ajungem iarăși în situația de a avea dezechilibre majore în salarizare.

3. I-am demonstrat ministrului Pâslaru, cu cifre, că "reforma" lor de a introduce coeficienți identici la administrația locală CREȘTE salariile în loc să le scadă și că aceste CREȘTERI se duc direct în deficit. Și am întrebat și eu cam ce reformă e asta în care în loc să câștigi 770 de milioane de euro pierzi TRIPLU, anual?. Înțeleg că domnului Pâslaru îi este din ce în ce mai greu să explice o lege a salarizării proastă, care adâncește inechitățile și crează dezechilibre majore, dar a ieși din corzi arătând cu degetul spre mine sau asociație nu îl disculpă de greșelile pe care le-a făcut singur, fiindcă legea lăsată de Florin Manole în minister era diferită și, incomparabil, mai bună! Spre deosebire de alți oameni politici, mie nu mi-a fost niciodată teamă să merg la tv și să explic fiecare decizie luată, fără să caut țapi ispășitori acolo unde nu e cazul! Mai mult, am văzut atâția ca Dragoș Pâslaru în politică, încât nu aș face vreo înțelegere cu ei fără să o pot argumenta public, la orice post tv!

Ca să concluzionez: varianta Pâslaru e proastă, taie de la 60 la sută dintre angajați și exact de unde nu trebuie, ca să avantajeze alții unde nu e cazul, iar aplicarea ei va duce la o crește cu 2,4 miliarde de euro, anual, a cheltuielilor de salarizare și, proporțional, a deficitului! Că așa fac unii "reformă"! Cu picioarele, nu cu capul!", a scris Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

MIPE a avertizat Ministerul Muncii pe legea salarizării. Dragoş Pîslaru le conduce pe ambele

Ministerul Investițiilor și al Proiectelor Europene a avertizat oficial Ministerul Muncii "că Legea salarizării nu conține prevederile pentru personalul care gestionează fonduri europene". Dragoş Pîslaru este ministru interimar la ambele portofolii, ceea ce înseamnă că s-a avertizat singur. Întrebat care ministru va răspunde (n.r. Dragoş Pîslaru, ministrul Muncii, sau Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene) în cazul unui eventual blocaj, acesta a spus că "am avut și eu curiozitatea să înțeleg cum a fost această corespondență. Evident, nu a fost semnat de mine documentul, a fost semnat de conducerea administrativă. Noi avem în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene un sindicat vocal, care, evident, susține toată structura de remunerare a colegilor din zona de fonduri europene. Și când spun structura de remunerare, dumnealor, bineînțeles, doresc ca ceea ce se numea înainte spor de fonduri europene să fi fost incorporat în salariul de bază, peste care să se adauge stimulente sau alte lucruri sau sporul nou, în condițiile în care dumnealor consideră că deja salariul pe care îl aveau acum era în salariul de bază. Sunt niște cerințe pe care le pot înțelege, având în vedere stresul și efortul pe care îl fac.

Tocmai am prezentat niște rezultate importante de absorbție, dar, evident, că asta ar duce la o diferențiere enormă între angajații din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și oricine altcineva din administrație. Și acum, apropo de pălării, cu pălăria de Ministerul Muncii, dacă avem o lege echitabilă, nu poți să mergi pe ideea că să fie o succesiune de la salariul de bază crescut cu 30%, peste care să vină 40% și peste care să vină și stimulentele, chiar dacă, repet, înțeleg legitimitatea demersului. Ce au făcut colegii de la nivel administrativ? Au preluat solicitarea sindicatului, de bună-credință, pentru că există dialog social, avem un contract colectiv de muncă, deci au preluat solicitările sindicatului, /.../ pe normalitate, și le-au transmis pe cale instituțional Ministerului Muncii, de acolo semnătura pentru, în numele meu, ca ministru, dar, repet, a fost administrația, structura de înalți funcționari publici, care au trimis către Ministerul Muncii.

Cu siguranță, însă, voi trata cu mare atenție această solicitare, în condițiile în care, după cum vă dați seama, voi fi eu cu două pălării, dar, cumva, văd destul de integrat lucrurile legate și de fonduri europene și de salarizare, pentru că ele sunt o agendă care se suprapune acum".