Liderii PNL, PSD, USR, UDMR, chemați la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan joacă ultima șansă

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan i-a chemat, marți, la Palatul Cotroceni, pe liderii PNL, PSD, USR și UDMR pentru a urgenta decizia finală pe Legea Salarizării. Altfel, România riscă să piardă banii din PNRR.

Întâlnirea de la Palatul Cotroceni va avea loc marți. Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, spune că negocierile din această săptămână sunt ultima șansă pentru obținerea unui acord politic pe legea salarizării unitare, astfel încât reforma să poată fi adoptată și promulgată până la 31 august, termenul-limită din PNRR.

Iar președintele Nicușor Dan fix asta își propune: să joace ultima șansă a României pentru a nu pierde banii din PNRR, respectiv 770 de milioane de euro. Pentru asta, Legea salarizării trebuie să ajungă la votul final din Parlament și să fie și votată. Deși președintele Nicușor Dan susținea că există consens pe marile proiecte de țară și pe îndeplinirea restanțelor din PNRR, liderii politici nu par a fi de acord, Legea salarizării fiind încă un motiv de scandal politic. Discuția de la Palatul Cotroceni va avea loc marți după-amiază.

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PSD a anunțat deja că nu va vota Legea salarizării, invocând tăieri în sectorul public. ”Nu vom vota niciodată o lege a salarizării care aduce austeritate” declara președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Unele voci susțin că România mai bine ar pierde banii din PNRR, acei 770 de milioane de euro, decât să treacă o lege care ar pune o presiune și mai mare pe bugetul de stat.

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, a punctat, astăzi:

”Ultima șansă pentru legea salarizării unitare

Azi întrăm pe ultima turnantă pentru a putea îndeplini un jalon critic pe PNRR, legat de legea salarizării, a cărui îndeplinire ar debloca 770 milioane de euro pentru investiții. Este cel mai probabil ultima săptămână în care poate fi obținut un acord politic pe această reformă, pentru a putea fi adoptată și promulgată înainte de 31 august, termenul limită pe PNRR.

O lege amânată patru ani

Vorbim de o lege amânată 4 ani, scoasă la suprafață după ce guvernul a rămas interimar și care a fost supusă unei campanii masive de dezinformare în ultimele săptămâni. Un proiect care alocă cca. 12 mld de lei pentru a corecta inechități, a stabili un cadru predictibil pentru cheltuielile salariale și a reașeza salarizarea într-un sector public care devenise tot mai fragmentat.

Lege menționată și în evaluarea Moody’s de vineri, cea în care am scăpat iar de scăderea ratingului pentru că Guvernul Bolojan a făcut reformele necesare și a atras banii europeni, în care se spune negru pe alb că adoptarea legii salarizării poate duce la o îmbunătățire a ratingului în viitor.

Poate cel mai important, un proiect prin care pentru peste doua treimi din angajați ar exista creșteri salariale și cu un instrument legal ferm care asigură o regulă clară – nici un venit salarial nu ar urma să scadă, prin alocarea unor sume compensatorii.

Și atunci de unde opoziția acerbă la acest proiect? Pe de-o parte dezinformare, pe de altă parte campanie politică izvorâtă din frica de faptul că dacă proiectul ar trece, iar ar fi și meritul lui Bolojan & co, iar narativul cu tăierile ar păli pentru 1,2 milioane de oameni din sectorul public cu familiile lor cu tot.

Pîslaru susține că legea salarizării ar lăsa unele partide fără promisiune electorale

Adoptarea proiectului ar presupune predictibilitate salarială, ceea ce ar scoate de pe masă și promisiunile uzuale de creșteri de salarii în anul electoral 2028, echivalent cu o dramă pentru partidele populiste. Dispare arbitrarul și scenariul cu dacă susții partidul x, atunci “se dă” mai mult. Totul înlocuit cu realism și creșteri atât cât ne permitem cu toții astăzi, după guvernări care au amăgit mult și au dat foc la bugetul public.

”Am lucrat enorm, peste 14 ore pe zi”

În ultimele trei săptămâni am lucrat enorm, peste 14 ore pe zi, pentru a îmbunătăți proiectul, mai ales pe sectoarele sensibile de sănătate și educație. Am continuat sub medierea discretă a Administrației Prezidențiale și atât politic, cât și tehnic pare că am avansat.

În domeniul sănătății, pe lângă corecțiile normale ale unor scăpări de poziții, am așezat principial și detaliile legate de sporuri, și matricea de diferențiere a coeficienților în funcție de tipul de unități și de specializări. Avem și o încadrare corectă pentru personalul TESA, ceea ce cu siguranță duce la creșteri salariale. Avem de reglat încadrarea în buget și aici este un factor obiectiv de care sper că putem ține cont împreună cu sindicatele. Un mesaj important pentru tot personalul medical și de sprijin – deja în domeniul sănătății suntem cu peste 75% creșteri de venituri salariale per total. Chiar ar fi aiurea ca proiectul să fie respins în aceste condiții.

În domeniul educației, ca urmare a consultării cu ministerul educației, am îmbunătățit remunerarea pentru plata cu ora, cu o creștere substanțială. Am venit și cu o versiune mai atractivă pentru indemnizația de dirigenție. Iar după lungi analize avem și o soluție de a eșalona pentru 2028 o mărire substanțiale de grile și coeficienți. Mâine sperăm să putem avea sindicatele la o discuție pe acest scenariu care se apropie mult de dezideratele sectorului.

În paralel am corectat scăpări din toate celelalte familii ocupaționale și avem în continuu o analiză robustă pe partea juridică.

Mesajul meu este unul clar:

către liderii politici – vă rog fiți responsabili și contribuiți la trecerea legii. Meritul poate fi împărțit în mod firesc de partidele care vor susține această lege, care este bună nu doar pentru cele cca. 4 mld de lei pe care îi putem trage pe PNRR, ci pentru că ajută direct peste 800.000 de angajați în sectorul public, fără să îi afecteze negativ pe restul.

către sindicate – vă rog să înțelegeți că orice vi s-ar fi promis sau vi se va promite, chiar avem de data asta ocazia să obținem beneficii importante pentru cei pe care îi reprezentați. Deja datorită contribuției voastre proiectul este mai bun și cu o alocare care a crescut cu peste 4 mld de lei de la versiunea inițială.

către angajații din sectorul public – vă rog să nu lăsați să se irosească această ocazie de a avea beneficii reale și directe din acest proiect de salarizare unitară. Nu vă luați după mesajele de panică, verificați chiar voi faptul că 2 din 3 dintre voi veți avea măriri ale venitului salarial. Anumite componente salariale cu care erați obișnuiți, cum ar fi sporuri, poate că au fost desființate, dar pe ansamblu, pentru că au fost incluse în salariile de bază, aveți parte de creșterea venitului salarial.

Vă invit să distribuiți acest mesaj. Pentru cei care deja știți că spun adevărul, este momentul să susțineți această reformă, pentru ca să nu rămână blocată de orgoliile unora sau de răfuielile politice ale momentului. Pentru cei care nu sunteți convinși, urmăriți ce vă scriu și verificați chiar voi.

Reacția voastră va face diferența. Dacă luăm sau nu 4 mld de lei pe PNRR. Dacă vrem ca 2 din 3 angajați să câștige. Dacă vrem ca toată lumea să nu piardă. Dacă vrem predictibilitate și echitate pentru următorii ani. Dacă vrem abordare profesionistă și realistă și nu promisiuni deșarte.

Eu voi face tot ce ține de mine și de echipa din minister și din Guvern, împreună cu experții Băncii Mondiale.

Fie ca să avem cu toții înțelepciune, în ceasul al doisprezecelea” a scris Dragoș Pîslaru, pe Facebook.