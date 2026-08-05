Legea salarizării creează o mulțime de aberații. Prof. univ. dr. Marian Preda: Asistentul poate ajunge să câștige mai mult decât lectorul / video

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Prof. univ. dr. Marian Preda a criticat proiectul legii salarizării și a explicat că aceasta generează o mulțime de inechități în sistemul de învățământ.

Prof. univ. dr. Marian Preda, rectorul Universității din București, a vorbit despre principalele probleme ale învățământului superior românesc și despre proiectul legii salarizării.

Acesta a explicat că educația este gestionată fără o strategie clară și fără consultarea reală a actorilor din sistem, iar politicile publice ar trebui fundamentate pe studii și pe obiective bine definite.

„Care sunt cele mai importante probleme ale învățământului superior românesc? În acest context, la ce să ne așteptăm de la legea salarizării, care produce atâtea controverse și nemulțumiri?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Sunt de acord cu dumneavoastră și o încadrăm ca încă un exemplu, ultimul și cel mai important, de tip de problemă în învățământ, adică o abordare ad-hocistă, pompieristică, a problemelor majore ale învățământului...

Aș vrea să văd cine spune că a fost cu adevărat consultat și cine a participat la redactarea ei, pentru că eu nu știu actori importanți în mediul universitar, dar și în preuniversitar, care să spună că au participat cu adevărat la elaborarea draftului, dar mai înainte la un studiu bun, că a mai făcut Banca Mondială câte ceva, dar nu poți să faci fără să consulți stakeholderii.

Și de fapt ce spun eu este că dacă ne uităm la educație, în general, educația nu e abordată strategic și științific. Aș vrea să văd că sunt luate în calcul puținele studii care sunt făcute pe domeniul educației și sunt transformate în politici publice.

Asta trebuia să se întâmple și cu legea educației, să vedem ce vrem noi de la educație, care sunt domeniile pe care le dezvoltăm, ce ierarhie avem în interiorul sistemului de educație a profesiilor, dar și între sistemul de educație și alte sisteme, pentru că ceea ce spunem noi și vede toată lumea este că semnalizăm stânga, dar facem dreapta”, a spus prof. univ. dr. Marian Preda.

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„Nu poți să dai la toți în mod egal! Sunt niște aberații”

Prof. univ. dr. Marian Preda a explicat că majorările salariale au fost aplicate haotic, fără o logică unitară, iar actuala grilă generează situații în care promovarea într-o funcție superioară poate aduce un salariu egal sau chiar mai mic decât cel anterior.

„Spunem că educația e foarte importantă, e strategică, prioritate, 6% din PIB, nu știu ce, și când e vorba de acțiune nu se regăsește acolo, nu e între priorități și vedem că atunci când trebuie să se taie ceva, parcă de fiecare dată începem cu educația. Până și când s-au mărit s-au mărit haotic. Nu s-au mărit de multe ori, dar acum câțiva ani s-au mai făcut niște majorări, că noi cum avem bani trebuie să-i risipim repede pe ceva și s-a făcut haotic. Nu poți să dai la toți în mod egal, cu x% să mărești, cu x% să tai, sunt niște aberații.

Asistentul câștigă mai mult decât lectorul în anumite contexte. Când cineva care este asistent promovează conferențiar, el, în calitate de conferențiar, s-ar putea să intre pe un salariu mai mic decât avea ca lector pentru simplul fapt că i-au dispărut tot felul de sporuri pe care le avea și care i se păstrează potrivit legii în noua grilă, dacă venitul lui este mai mic decât venitul care rezultă din lege, dar când merge pe o nouă poziție nu i se mai poate păstra și atunci promovează, dar are salariu mai mic sau același salariu. În general, nu e o logică”, a spus prof. univ. dr. Marian Preda.

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Universitățile ar trebui să decidă singure unde fac economii

De asemenea, prof. univ. dr. Marian Preda a explicat că universitățile ar trebui să aibă mai multă libertate în administrarea banilor. Acesta a explicat că fiecare instituție ar trebui să decidă singură unde face economii și cum îi răsplătește pe cei care au rezultate bune.

„Eu spun așa: dacă e nevoie să se facă tăieri - să spunem că trebuie să reducem cu 3%, cu 5%, cu cât o fi - și să ni se dea și nouă celor care conducem instituții, cel puțin la nivel de universități, că avem numere mari și de studenți, dar și de angajați, posibilitatea de a regla noi în interior, că poate mai putem reduce anumite tipuri de cheltuieli, alte cheltuieli, materiale, de exemplu, sau mai ții seama de faptul că au ieșit din sistem oameni și să reducem anvelopa salarială, dar lasă-ne să gestionăm noi în interior, să avem și noi un spor real de premiere a celor care au performanțe, să nu fim când egali în sărăcie, când egali în recompense când mai crește câte un pic salariul, că nu e în regulă”, a spus prof. univ. dr. Marian Preda la emisiunea DC Edu, de pe DC News și DC News TV.

De ce are nevoie învățământul din România

„Ce așteptări aveți? Ce vă doriți să se întâmple?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Aș vrea o abordare strategică a educației. Știți că noi avem strategii sectoriale. Vreau să văd și eu unde e strategia aia a educației. Începuse ministrul David ceva, păi fiecare stă șase luni, un an, la Educație și pleacă, dar unde e strategia noastră națională pentru educație?

La legea educației, de exemplu, am avut consultări, dar câte consultări am trimis, (...) am analizat serios, ne-am bătut capul în special pe universitar, dar și pe preuniversitar, propuneri concrete... Nu s-a implementat nimic! Ne-au ascultat, dar nu s-a făcut nimic.

În loc să facem o lege a educației în care ai schimbat doar două, trei chestii pe aici pe colo - câteva bune, dar și multe inutile sau rele - mai bine făceam o strategie serioasă. O strategie presupune să ai o consultare foarte serioasă, făcută de oameni competenți care înțeleg sistemul și care înțeleg obiectivele, consultând și factorul politic, toate partidele, dar și toți actorii importanți din educație, universități, zona liceelor, facultăților, zona de inspectorate.

Eu cred că e o mare problemă cu influența mult prea mare a politicului și a administrativului în educație”, a spus prof. univ. dr. Marian Preda.

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