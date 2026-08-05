„Detaliul” care dă peste cap tot discursul despre economia energiei. Aveți vreo explicație pentru așa ceva?! video

În timp ce Ilie Bolojan îi îndeamnă pe români să facă economie de energie, amploarea investițiilor pentru festivalul Untold a stârnit critici din partea cetățenilor.

În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac și redactorul-șef DC News, Anca Murgoci, au criticat faptul că românilor li se cere să economisească energie, în timp ce la Untold este pregătită o scenă uriașă, cu un consum mare de electricitate.

La rândul său, Bogdan Chirieac a acuzat USR de dublu standard și a explicat că cetățenilor li se cere să facă sacrificii, în timp ce oamenii partidului beneficiază de privilegii.

„Cum vine asta: Bolojan ne spune că stă fără aer condiționat, ca și noi de altfel, nu aprinde lumina că ajunge foarte târziu acasă, că muncește foarte mult, dar la Untold avem cea mai mare scenă din toate timpurile înțeleg, cu lumini...”, a spus Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Ai mei v-au spus de la bun început: „fără penali în funcții publice”. Fără penalii voștri! Cu ai noștri stăm bine mersi în funcții publice. Uitați-vă la Dominic Fritz, că vă costă aproape un milion de euro să-l țineți primar. Și o să plătim miliardul.

La fel e și la Untold. Sunt și ai noștri acolo, și ai noștri nu fac economie. Faceți dumneavoastră economie. Eu, tu și mulți alții. Pentru USR nu e vorba de nicio economie și nici nu trebuie să fie, fiindcă noi suntem partidul libertății, viitorului și prosperității... noastre”, a spus Bogdan Chirieac.

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