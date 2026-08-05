Cel mai bun loc din România pentru a vedea eclipsa de Soare din 12 august. Harta completă / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @dmiiva1987

În după amiaza zilei de 12 august 2026, privirile pasionaților de astronomie se vor îndrepta spre orizontul vestic. Cu puțin timp înainte ca Soarele să dispară sub linia orizontului, Luna va începe să îi acopere o parte din disc, iar pentru câteva zeci de minute cerul va oferi unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice care pot fi observate fără a părăsi România.

Nu va fi o eclipsă totală, iar întunericul nu va coborî peste orașe, așa cum s-a întâmplat în urmă cu aproape trei decenii. Totuși, imaginea Soarelui aflat la apus, cu o parte din discul său ascunsă de Lună, reprezintă un fenomen pe care milioane de români nu l-au văzut niciodată.

Potrivit informațiilor publicate de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, eclipsa de Soare din 12 august 2026 va fi vizibilă doar din partea de vest a țării. Gradul maxim de acoperire a discului solar va ajunge la aproximativ 33%, iar fenomenul se va produce chiar în timpul apusului. Cu alte cuvinte, Soarele va coborî sub orizont în timp ce va fi eclipsat.

Pentru astronomi, fiecare eclipsă este o oportunitate de a observa unul dintre cele mai spectaculoase mecanisme ale Sistemului Solar. Pentru publicul larg, însă, fenomenul rămâne o întâlnire rară cu Universul, care amintește cât de precisă este mișcarea corpurilor cerești.

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De ce se produce o eclipsă de Soare

O eclipsă de Soare apare atunci când Luna ajunge exact între Pământ și Soare. În acel moment, satelitul natural al Pământului proiectează o umbră asupra planetei noastre și ascunde, total sau parțial, discul solar.

Deși Luna este de aproape 400 de ori mai mică decât Soarele, ea se află și la o distanță de aproximativ 400 de ori mai mică față de Pământ. Această coincidență astronomică face ca, privită de pe Terra, Luna să aibă aproape aceeași dimensiune aparentă ca Soarele. Tocmai acest lucru permite apariția eclipselor totale.

În cele mai multe cazuri însă, alinierea nu este perfectă, iar Luna acoperă doar o parte din Soare. Atunci vorbim despre o eclipsă parțială, exact fenomenul care va putea fi urmărit din România în august 2026.

Există și eclipse inelare, atunci când Luna este prea departe de Pământ pentru a acoperi complet Soarele. În acest caz rămâne vizibil un cerc luminos în jurul Lunii, fenomen cunoscut și sub denumirea de „inel de foc”.

Astronomii mai vorbesc și despre eclipse hibride, cele mai rare dintre toate, care apar ca eclipse totale în anumite regiuni și ca eclipse inelare în altele.

România va vedea doar o parte a fenomenului

Eclipsa din 12 august 2026 nu va putea fi observată în aceeași măsură din toate regiunile țării.

Conform Observatorului Astronomic, doar locuitorii din vestul României vor putea urmări fenomenul în condiții favorabile. Cu cât observatorul se află mai aproape de granița de vest, cu atât procentul de acoperire a Soarelui va fi mai mare.

SURSA FOTO: captură Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”

În zona cea mai favorizată, Luna va acoperi aproximativ o treime din discul solar.

Pentru restul țării, fenomenul va fi foarte redus sau chiar imposibil de observat, deoarece Soarele va apune înainte ca eclipsa să poată fi urmărită în întregime.

Chiar și așa, momentul rămâne unul spectaculos. Soarele va coborî spre orizont în timp ce va avea forma unei semiluni luminoase, imagine pe care fotografii și pasionații de astronomie o urmăresc ani întregi.

Ultima eclipsă totală văzută din România a avut loc în 1999

Pentru mulți români, cuvântul eclipsă este asociat cu ziua de 11 august 1999. Atunci, milioane de oameni au ieșit pe străzi, pe câmpuri și pe dealuri pentru a privi unul dintre cele mai impresionante fenomene astronomice observate în țara noastră în ultimul secol.

Timp de peste două minute, ziua s-a transformat în noapte pe traseul eclipsei totale. Cerul s-a întunecat, temperatura a scăzut, iar în jurul Soarelui a devenit vizibilă coroana solară, partea exterioară a atmosferei sale, care în mod normal este ascunsă de lumina intensă a discului solar.

Pentru astronomi, eclipsa totală din 1999 a reprezentat un moment istoric. Pentru generația care a asistat la fenomen, amintirea a rămas una dintre cele mai spectaculoase experiențe trăite în aer liber.

De atunci, România a mai văzut doar eclipse parțiale. În București, de exemplu, cele mai importante eclipse parțiale din ultimele decenii au fost cele din 4 ianuarie 2011, când discul Soarelui a fost acoperit în proporție de aproximativ 67%, cea din 20 martie 2015, cu o acoperire de 43%, și eclipsa din 25 octombrie 2022, când acoperirea a ajuns la aproximativ 38%.

Fiecare dintre aceste fenomene a atras mii de persoane la observațiile organizate de observatoarele astronomice și de asociațiile de profil din întreaga țară.

Marea eclipsă totală pe care România o va aștepta zeci de ani

Cei care speră să vadă din nou o eclipsă totală fără să părăsească România vor avea nevoie de răbdare. Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, următoarea eclipsă totală de Soare vizibilă din România și din București va avea loc pe 3 septembrie 2081.

Până atunci, cerul va continua să ofere eclipse parțiale, unele mai spectaculoase decât altele. Printre cele mai importante se numără eclipsa din 2 august 2027, când în București Soarele va fi acoperit în proporție de aproximativ 51%, și cea din 1 iunie 2030, care va aduce o acoperire de aproximativ 83% a discului solar în Capitală, una dintre cele mai spectaculoase eclipse parțiale pe care le vor putea observa generațiile actuale.

De ce eclipsele totale sunt atât de rare în România

Mulți oameni se întreabă de ce trebuie să treacă zeci de ani până când România poate vedea din nou o eclipsă totală de Soare. Explicația ține de geometria precisă a mișcărilor dintre Pământ, Lună și Soare.

Umbra totală proiectată de Lună pe suprafața Pământului este surprinzător de îngustă. De cele mai multe ori, banda de totalitate are o lățime de doar câteva zeci sau câteva sute de kilometri. În comparație cu dimensiunea planetei, aceasta reprezintă o porțiune foarte mică.

În fiecare an au loc cel puțin două eclipse de Soare undeva pe glob. Uneori pot exista chiar patru sau cinci astfel de fenomene. Totuși, cele mai multe se produc deasupra oceanelor sau traversează regiuni îndepărtate, unde foarte puțini oameni au ocazia să le observe.

Acesta este motivul pentru care un loc de pe Pământ poate aștepta zeci sau chiar sute de ani până când se află din nou pe traseul unei eclipse totale.

Pentru România, următorul astfel de moment va veni abia în anul 2081.

Asta nu înseamnă însă că pasionații de astronomie trebuie să aștepte mai bine de o jumătate de secol. În fiecare an în care are loc o eclipsă totală, mii de oameni aleg să călătorească în țările aflate pe traseul umbrei Lunii. Așa s a întâmplat în Statele Unite, Mexic, Chile, Australia sau Islanda, unde eclipsele au atras turiști din toate colțurile lumii.

Eclipsa din 2026 poate deveni una dintre cele mai fotografiate din ultimii ani

Chiar dacă va fi doar parțială în România, eclipsa din 12 august 2026 are un element care o face specială. Fenomenul se produce chiar la apusul Soarelui.

Acest detaliu schimbă complet modul în care va putea fi observată și fotografiată eclipsa. La apus, lumina solară este mai slabă decât în timpul zilei, iar culorile cerului capătă nuanțe de portocaliu, roșu și auriu. Dacă vremea va fi favorabilă, Soarele va coborî spre orizont în timp ce o parte din discul său va fi ascunsă de Lună.

Pentru fotografii de natură și pentru pasionații de astronomie, un astfel de moment reprezintă o ocazie rară.

Observatorul Astronomic atrage însă atenția că frumusețea fenomenului nu elimină riscurile. Privirea spre Soare, chiar și atunci când acesta este parțial acoperit, poate produce leziuni grave ale retinei.

De ce nu trebuie să privești niciodată eclipsa fără protecție

Una dintre cele mai frecvente greșeli este convingerea că Soarele poate fi privit în siguranță atunci când este acoperit parțial de Lună. Specialiștii spun că acest lucru este fals. Chiar dacă o parte din discul solar este ascunsă, radiația emisă rămâne suficient de puternică pentru a afecta retina. Problema este că retina nu are receptori pentru durere, iar persoana care privește Soarele nu simte că ochiul este afectat.

Leziunile pot deveni vizibile abia după câteva ore sau chiar după o zi, atunci când apar pete întunecate în câmpul vizual, vedere încețoșată sau dificultăți în distingerea detaliilor. Observatorul Astronomic recomandă folosirea exclusivă a filtrelor speciale certificate pentru observarea Soarelui. Ochelarii de soare obișnuiți, geamurile fumurii, radiografiile, foliile colorate sau alte improvizații nu oferă protecție și nu trebuie utilizate.

Aceeași regulă se aplică și telescoapelor, binoclurilor sau aparatelor foto. Aceste instrumente trebuie echipate cu filtre solare dedicate înainte de a fi îndreptate spre Soare.

Fenomenul care a fascinat oamenii de mii de ani

Cu mult înainte ca astronomii să poată calcula cu precizie data unei eclipse, astfel de fenomene provocau teamă și uimire. În multe civilizații antice, dispariția parțială sau totală a Soarelui era interpretată ca un semn ceresc. Unele popoare credeau că Soarele este înghițit de un dragon uriaș. Altele spuneau că un lup, un șarpe sau o creatură mitologică încearcă să fure lumina zilei.

În China antică, oamenii băteau în tobe și făceau zgomot pentru a alunga creatura care ar fi atacat Soarele. Astăzi, astronomii pot calcula momentul exact al unei eclipse cu zeci sau chiar sute de ani înainte.

Fiecare eclipsă este rezultatul unor mișcări perfect previzibile ale corpurilor cerești, iar calculele moderne permit determinarea traseului umbrei Lunii cu o precizie de câțiva metri.

România are o istorie bogată a eclipselor de Soare

Datele publicate de Observatorul Astronomic arată că teritoriul actual al României a fost traversat de numeroase eclipse totale și inelare în ultimul mileniu. Tabelele istorice includ fenomene produse încă din anul 1033. De atunci au fost înregistrate eclipse totale, inelare și chiar hibride, fiecare având caracteristici diferite. Printre cele mai importante se numără eclipsa totală din anul 1961 și cea din 11 august 1999, rămasă cea mai cunoscută pentru generațiile actuale.

Privind spre viitor, astronomii au calculat că România va mai fi traversată de eclipse totale și în secolele următoare, după cea din 2081. Fenomene similare sunt estimate pentru anii 2234, 2236, 2381, 2487 și în alte perioade aflate la mare distanță în timp.

Aceste calcule demonstrează că eclipsele nu sunt evenimente întâmplătoare. Ele urmează cicluri astronomice extrem de precise, studiate de cercetători de sute de ani.

Ce urmează după eclipsa din 2026

Pentru publicul din România, eclipsa din 12 august 2026 va reprezenta începutul unei perioade bogate în fenomene astronomice. Pe 2 august 2027 va avea loc o nouă eclipsă parțială de Soare, vizibilă și din București.

Și mai spectaculoasă va fi eclipsa din 1 iunie 2030. Potrivit calculelor Observatorului Astronomic, discul Soarelui va fi acoperit în proporție de aproximativ 83% în Capitală. Deși nu va fi o eclipsă totală, gradul mare de acoperire o transformă într-unul dintre cele mai importante fenomene astronomice care vor putea fi urmărite de generațiile actuale fără a părăsi țara.

Până la marea eclipsă totală din 2081, aceste evenimente vor oferi ocazia de a înțelege mai bine unul dintre cele mai spectaculoase fenomene ale Sistemului Solar și de a privi cerul cu mai multă curiozitate.

Pe 12 august 2026, milioane de români vor avea din nou șansa să ridice privirea spre cer. Pentru câteva minute, Luna și Soarele vor desena unul dintre cele mai frumoase spectacole astronomice pe care natura le poate oferi. Pentru cei care vor urmări fenomenul cu echipamentul potrivit și din locurile favorabile, momentul va deveni una dintre imaginile memorabile ale cerului din acest deceniu.