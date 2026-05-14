Spania se pregătește pentru eclipsa solară totală din 12 august: Peninsula Iberică va fi singura zonă locuită din lume unde eclipsa va fi vizibilă integral

Guvernul spaniol a anunțat joi că Peninsula Iberică va fi singura zonă locuită din lume unde eclipsa totală de Soare din 12 august va fi vizibilă integral, fiind prima de acest tip observată în Spania după mai bine de 100 de ani, din 1912.

Eclipsa va fi vizibilă complet în Groenlanda, în extremitatea vestică a Islandei și în Spania, în special în jumătatea de nord a țării, într-o regiune preponderent rurală. Printre zonele incluse se află A Coruña, León, Burgos, Bilbao, Zaragoza, Teruel și chiar insula Mallorca.

În plus, fenomenul va putea fi văzut integral pe o suprafață foarte mică din nord estul Portugaliei și parțial în nordul Americii de Nord, în mare parte din Europa și în Africa de Vest.

Faza de totalitate, momentul în care Luna acoperă complet Soarele și întunericul se instalează pentru observatori, va dura puțin peste două minute și va fi vizibilă la apus în Spania.

Executivul de la Madrid a precizat joi că Observatorul Yebes, situat la aproximativ 70 de kilometri nord est de capitală, a fost desemnat centru oficial de monitorizare pentru eclipsa totală de Soare. Acesta este primul dintre cele trei mari episoade astronomice care formează așa numita triplă eclipsă, un set de fenomene pe care Spania le va trăi în 2026, 2027 și 2028.

Pe 2 august 2027, sudul Spaniei va fi traversat de o eclipsă totală cu o durată excepțională de șase minute, iar în ianuarie 2028 va avea loc o eclipsă inelară, moment în care Luna nu acoperă complet discul solar și lasă vizibil un inel luminos.

Interesul ridicat a dus deja la creșteri puternice ale prețurilor la cazare în zonele afectate, de obicei mai puțin aglomerate în sezonul estival.

În Teruel, căutările pentru data de 12 august indică prețuri între 300 și 1.400 de euro pentru un apartament privat. În Burgos nu mai există oferte sub 600 de euro, iar un apartament de aproximativ 60 de metri pătrați ajunge la 5.000 de euro pe noapte.