€ 5.2052
|
$ 4.4455
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2052
|
$ 4.4455
 
DCNews Stiri Spania se pregătește pentru eclipsa solară totală din 12 august: Peninsula Iberică va fi singura zonă locuită din lume unde eclipsa va fi vizibilă integral
Data publicării: 14 Mai 2026

Spania se pregătește pentru eclipsa solară totală din 12 august: Peninsula Iberică va fi singura zonă locuită din lume unde eclipsa va fi vizibilă integral
Autor: Loredana Iriciuc

Spania se pregătește pentru eclipsa solară totală din 12 august Peninsula Iberică va fi singura zonă locuită din lume unde eclipsa va fi vizibilă integral Spania se pregătește pentru eclipsa solară totală din 12 august: Peninsula Iberică va fi singura zonă locuită din lume unde eclipsa va fi vizibilă integral / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @Alizay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Spania, una dintre puținele țări din lume unde eclipsa solară din 12 august va putea fi observată în totalitate, a început pregătirile pentru acest fenomen rar, care atrage deja interesul turiștilor obișnuiți să aleagă în această perioadă destinații de vacanță la mare.

Guvernul spaniol a anunțat joi că Peninsula Iberică va fi singura zonă locuită din lume unde eclipsa totală de Soare din 12 august va fi vizibilă integral, fiind prima de acest tip observată în Spania după mai bine de 100 de ani, din 1912.

Eclipsa va fi vizibilă complet în Groenlanda, în extremitatea vestică a Islandei și în Spania, în special în jumătatea de nord a țării, într-o regiune preponderent rurală. Printre zonele incluse se află A Coruña, León, Burgos, Bilbao, Zaragoza, Teruel și chiar insula Mallorca.

În plus, fenomenul va putea fi văzut integral pe o suprafață foarte mică din nord estul Portugaliei și parțial în nordul Americii de Nord, în mare parte din Europa și în Africa de Vest.

Faza de totalitate, momentul în care Luna acoperă complet Soarele și întunericul se instalează pentru observatori, va dura puțin peste două minute și va fi vizibilă la apus în Spania.

Primul dintre cele trei mari episoade astronomice care formează așa numita triplă eclipsă

Executivul de la Madrid a precizat joi că Observatorul Yebes, situat la aproximativ 70 de kilometri nord est de capitală, a fost desemnat centru oficial de monitorizare pentru eclipsa totală de Soare. Acesta este primul dintre cele trei mari episoade astronomice care formează așa numita triplă eclipsă, un set de fenomene pe care Spania le va trăi în 2026, 2027 și 2028.

Pe 2 august 2027, sudul Spaniei va fi traversat de o eclipsă totală cu o durată excepțională de șase minute, iar în ianuarie 2028 va avea loc o eclipsă inelară, moment în care Luna nu acoperă complet discul solar și lasă vizibil un inel luminos.

Interesul ridicat a dus deja la creșteri puternice ale prețurilor la cazare în zonele afectate, de obicei mai puțin aglomerate în sezonul estival.

În Teruel, căutările pentru data de 12 august indică prețuri între 300 și 1.400 de euro pentru un apartament privat. În Burgos nu mai există oferte sub 600 de euro, iar un apartament de aproximativ 60 de metri pătrați ajunge la 5.000 de euro pe noapte.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

eclipsa de soare
spania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Guvernul dă liber la creșteri salariale și angajări pentru zeci de companii de stat. Ioana Dogioiu, precizări
Publicat acum 39 minute
Spania se pregătește pentru eclipsa solară totală din 12 august: Peninsula Iberică va fi singura zonă locuită din lume unde eclipsa va fi vizibilă integral
Publicat acum 54 minute
Papa Leon, critici fără precedent la adresa europenilor, după creșterea cheltuielilor militare
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Insulă din Grecia, scoasă la vânzare la prețul unui apartament din România
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 16 minute
Mircea Badea, observație care a aprins discuția în platoul DC News! „Așa au pățit și Geoană, și Crin Antonescu!”
Publicat acum 7 ore si 57 minute
Scaun gol la Ce Se Întâmplă. Politicianul care nu a mai venit la emisiune. Răzvan Dumitrescu spune că e "caz unic"
Publicat acum 6 ore si 45 minute
Unde fuge Ilie Bolojan? Răzvan Dumitrescu a aflat „programul artistic” al premierului / VIDEO
Publicat acum 20 ore si 7 minute
Băsescu: S-a răsuflat Mesia ăla (Georgescu), s-a inventat alt Mesia - ”Mesia Bolojan”
Publicat acum 7 ore si 33 minute
PSD cere ca premierul Ilie Bolojan să răspundă politic, după reţinerea lui Mihai Savin, şeful AVR
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close