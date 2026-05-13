Acțiunea militară în Cuba, scenariu tot mai probabil. Trump și Rubio intensifică retorica dură, după modelul Venezuela și Iran

Donald Trump și Marco Rubio intensifică din nou retorica în privința regimului de la Havana, iar discuțiile din jurul Washingtonului încep să se învârtă tot mai des în jurul unui posibil scenariu de acțiune militară în Cuba, notează Axios. Mesajele publice și private ale administrației americane sugerează o presiune în creștere asupra Cubei, într-un context deja tensionat în regiune.

Potrivit sursei citate, ideea unei intervenții americane nu mai este tratată doar ca retorică electorală, ci ca o posibilitate discutată în cercuri politice și de securitate, pe fondul unei campanii mai largi a lui Trump de reafirmare a influenței SUA în emisfera vestică, în linie cu ceea ce unii analiști descriu drept o versiune actualizată a Doctrinei Monroe.

Statele Unite au introdus noi sancțiuni împotriva Cubei

În paralel, presa americană, inclusiv CNN, indică o creștere a activităților de supraveghere aeriană în apropierea Cubei, cu mai multe zboruri de recunoaștere începând din februarie. Aceste mișcări sunt interpretate de unii observatori ca parte a unei presiuni graduale exercitate asupra Havanei.

Pe plan diplomatic și economic, Statele Unite au introdus noi sancțiuni împotriva Cubei, măsuri care au fost criticate dur de autoritățile cubaneze, ce le descriu drept o formă de presiune colectivă cu impact direct asupra populației. În același timp, insula se confruntă cu dificultăți economice și energetice serioase, pe care guvernul le pune pe seama restricțiilor externe, a „blocadei energetice” americane și a pierderii unor parteneri cheie, precum Venezuela, din regiune. Capturarea lui Maduro și modificările aduse în politica de la Caracas a tăiat accesul Cubei la un furnizor-cheie de petrol.

"Singurul lucru mai rău decât un comunist este unul incompetent"

Discursul administrației americane este completat de declarații dure venite din partea lui Marco Rubio, care critică în termeni severi sistemul politic cubanez și capacitatea acestuia de a funcționa eficient. În viziunea sa, problemele Cubei sunt agravate de ceea ce el numește lipsa de reformă și incompetența conducerii. Aceste elemente, din punctul său de vedere, fac ca țara să fie imposibil de pus pe picioare.

„Iar motivul pentru care nu o poți repara nu este doar că sunt comuniști. Asta este deja destul de rău. Dar sunt comuniști incompetenți. Singurul lucru mai rău decât un comunist este unul incompetent”, a spus el despre clasa politică care gestionează insula.

"Într-un timp scurt, se vor prăbuși, iar noi vom fi acolo pentru a-i ajuta"

Pe acest fond, un oficial de la Casa Albă, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, a descris Cuba drept un stat aflat în declin, afectat de ani de guvernare defectuoasă și de pierderea sprijinului extern, inclusiv dinspre Venezuela. În același timp, surse din administrație insistă că Washingtonul nu urmărește escaladarea militară, dar nici nu va tolera evoluții considerate riscante pentru securitatea SUA.

„Cuba este o țară în declin, care a fost condusă îngrozitor timp de mulți ani și ai cărei conducători au suferit un recul major odată cu pierderea sprijinului din partea Venezuelei. Așa cum a spus președintele, Cuba este o țară în declin. Într-un timp scurt, se vor prăbuși, iar noi vom fi acolo pentru a-i ajuta”, a adăugat el.

Un portavion care se întoarce din Iran ar putea fi staționat lângă Cuba

Donald Trump a evocat în repetate rânduri scenarii de presiune militară, inclusiv ideea desfășurării unor nave în apropierea Cubei, ca demonstrație de forță. Unele dintre aceste declarații au fost interpretate ca semnale de descurajare, mai degrabă decât ca planuri operaționale imediate.

Președintele a spus că un portavion care se întoarce în SUA din Iran ar putea fi staționat în largul coastelor insulei. „Portavionul ar putea să vină, să se oprească la aproximativ 100 de metri de coastă, iar ei vor spune: «Vă mulțumim foarte mult. Ne predăm»”, a completat Trump.

Analiști citați de Axios susțin că, deși o invazie terestră este puțin probabilă, dar nu este exclusă ideea unor lovituri limitate sau a unor operațiuni militare de la distanță, cu scopul de a slăbi regimul și de a crea presiune internă. Contextul este comparat de unii cu abordările recente ale SUA în Venezuela și Iran, unde combinația de sancțiuni, presiune militară și mesaj politic a fost intens folosită.

