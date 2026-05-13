DCNews Stiri Ce va face PSD după căderea Guvernului Bolojan. Decizia se ia miercuri
Data publicării: 13 Mai 2026

Ce va face PSD după căderea Guvernului Bolojan. Decizia se ia miercuri
Autor: Dana Mihai

Sorin Grindeanu, președintele PSD. Inquam Photos/Octav Ganea

Negocierile pentru viitoarea guvernare intră într-o etapă decisivă, iar PSD își stabilește miercuri strategia după demiterea Guvernului Bolojan.

Conducerea partidului se reunește de la ora 13:00 în ședința Biroului Permanent Național, înaintea consultărilor convocate la Palatul Cotroceni de Nicușor Dan.

PSD decide dacă intră la guvernare sau trece în opoziție

Social-democrații trebuie să decidă dacă încearcă formarea unei noi majorități de guvernare, dacă merg pe varianta unui premier propriu sau tehnocrat ori dacă aleg să treacă în opoziție în lipsa unei susțineri parlamentare suficiente.

Deputatul Marian Neacșu a declarat marți, la Palatul Parlamentului, că există discuții pentru conturarea unei majorități care să susțină o propunere de premier. El nu a oferit însă detalii despre negocieri, afirmând că liderii PSD trebuie informați mai întâi despre discuțiile purtate cu alte partide și parlamentari independenți.

Parlamentul are, în acest moment, 464 de deputați și senatori, ceea ce înseamnă că un guvern are nevoie de votul majorității parlamentarilor, adică de cel puțin 233 de voturi. La moțiunea de cenzură prin care Guvernul Bolojan a fost demis, au fost exprimate 281 de voturi „pentru”, cu mult peste pragul necesar.

