Rata inflației a atins 10,7%: Economia României, în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut / Update: Sorin Grindeanu, reacție

Update: Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, a reacționat, miercuri, după ce Institutul Național de Statistică a publicat informațiile privitoare la starea economică a României.

„Să guvernezi cu trei trimestre consecutive de scădere economică și să duci inflația de la 5% la aproape 11%, aceasta este marea reformă a lui Bolojan!

Ca să explic: înseamnă să te culci sănătos și să te trezești mort...din punct de vedere economic.

Mai multe detalii despre falimentul produs de Bolojan voi prezenta astăzi, într-o conferință de presă, la sediul #PSD“, a scris Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Economia României a scăzut în primele trei luni cu 1,7% pe seria brută, faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, şi cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior, a anunţat, miercuri, Institutul Naţional de Statistică.

Potrivit datelor INS, produsul intern brut a înregistrat în perioada ianuarie - martie 2026 o scădere cu 1,7% pe seria brută şi cu 1,5% pe seria ajustată sezonier faţă de acelaşi trimestru din anul 2025.

"Seria ajustată sezonier a fost recalculată prin includerea estimării produsului intern brut pentru trimestrul I 2026, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2025, publicată în comunicatul de presă nr. 87 din 9 aprilie 2026", se arată într-un comunicat al INS.

Astfel, rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 99,5% la 99,8%; rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,0% la 100,7%; rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025, au fost revizuite de la 99,9% la 100,0%, iar rezultatele trimestrului IV 2025, comparativ cu trimestrul III 2025, au fost revizuite de la 98,2% la 98,0%.

"Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană", precizează INS.

Raportat la trimestrul IV din 2025, în primul trimestru din 2026 PIB s-a redus cu 0,2%.

Economia României a crescut anul trecut cu 0,7% în termeni reali, comparativ cu anul 2024, însă în ultimul trimestru din 2025 Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,8% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor anunţate de iNS in luna aprilie.

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză estima în prognoza de toamnă o creştere economică de 1% în 2026, uşor în scădere comparativ cu estimările din prognoza de vara trecută, de 1,2%.

Comisia Europeană a estimat o creştere a PIB-ului României de 1,1% în 2026, iar Banca Mondială a revizuit în mod semnificativ estimările privind evoluţia economiei româneşti, de la 1,3% cât prognoza în ianuarie, până la 0,5%.

Şi Fondul Monetar Internaţional (FMI) a redus estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, până la 0,7%, de la 1,4% cât prognoza în octombrie, conform celui mai recent raport "World Economic Outlook" (WEO).

Știrea inițială:

Rata anuală a inflației a atins 10,&%, cu 0,84% mai mult decât în luna martie, a anunțat, miercuri, Institutul Național de Statistică.

În martie 2026, rata anuală a inflației a fost 9,87%, iar în februarie la 9,3%

Într-un interviu pentru DC News de la începutul acestui an, Remus Borza dădea o bilă neagră Guvernului Bolojan demis de Parlament pentru inflația de 9,7% din 2025.

„Aproape s-a dublat, a fost o creștere galopantă a inflației, pe care o simțim în propriul buzunar, a erodat puterea de cumpărare“, declara, printre altele, Remus Borza.

Datele de astăzi confirmă că inflația a rămas destul de mărită în România, ba chiar a depășit procentul de 10%.

Interviul complet cu Remus Borza, mai jos.