€ 5.2103
|
$ 4.4352
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2103
|
$ 4.4352
 
DCNews Stiri Rata inflației a atins 10,7%: Economia României, în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut / Update: Sorin Grindeanu, reacție
Data publicării: 13 Mai 2026

Rata inflației a atins 10,7%: Economia României, în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut / Update: Sorin Grindeanu, reacție
Autor: Ioan-Radu Gava

bani lei romanesti . sursa foto httpswww.magnific.com, @Vlad Ispas (1) Sursa foto: https://www.magnific.com/, @Vlad Ispas

Inflația anuală a urcat la 10,7% în luna aprilie ca urmare a unui avans lunar al prețurilor de +0,84% față de luna precedentă, anunță INSSE.

Update: Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, a reacționat, miercuri, după ce Institutul Național de Statistică a publicat informațiile privitoare la starea economică a României.

„Să guvernezi cu trei trimestre consecutive de scădere economică și să duci inflația de la 5% la aproape 11%, aceasta este marea reformă a lui Bolojan!

Ca să explic: înseamnă să te culci sănătos și să te trezești mort...din punct de vedere economic.

Mai multe detalii despre falimentul produs de Bolojan voi prezenta astăzi, într-o conferință de presă, la sediul #PSD“, a scris Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Update:

Economia României a scăzut în primele trei luni cu 1,7% pe seria brută, faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, şi cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior, a anunţat, miercuri, Institutul Naţional de Statistică.

Potrivit datelor INS, produsul intern brut a înregistrat în perioada ianuarie - martie 2026 o scădere cu 1,7% pe seria brută şi cu 1,5% pe seria ajustată sezonier faţă de acelaşi trimestru din anul 2025.

"Seria ajustată sezonier a fost recalculată prin includerea estimării produsului intern brut pentru trimestrul I 2026, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2025, publicată în comunicatul de presă nr. 87 din 9 aprilie 2026", se arată într-un comunicat al INS.

Astfel, rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 99,5% la 99,8%; rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,0% la 100,7%; rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025, au fost revizuite de la 99,9% la 100,0%, iar rezultatele trimestrului IV 2025, comparativ cu trimestrul III 2025, au fost revizuite de la 98,2% la 98,0%.

"Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană", precizează INS.

Raportat la trimestrul IV din 2025, în primul trimestru din 2026 PIB s-a redus cu 0,2%.

Economia României a crescut anul trecut cu 0,7% în termeni reali, comparativ cu anul 2024, însă în ultimul trimestru din 2025 Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,8% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor anunţate de iNS in luna aprilie.

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză estima în prognoza de toamnă o creştere economică de 1% în 2026, uşor în scădere comparativ cu estimările din prognoza de vara trecută, de 1,2%.

Comisia Europeană a estimat o creştere a PIB-ului României de 1,1% în 2026, iar Banca Mondială a revizuit în mod semnificativ estimările privind evoluţia economiei româneşti, de la 1,3% cât prognoza în ianuarie, până la 0,5%.

Şi Fondul Monetar Internaţional (FMI) a redus estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, până la 0,7%, de la 1,4% cât prognoza în octombrie, conform celui mai recent raport "World Economic Outlook" (WEO).

Știrea inițială:

Rata anuală a inflației a atins 10,&%, cu 0,84% mai mult decât în luna martie, a anunțat, miercuri, Institutul Național de Statistică.

În martie 2026, rata anuală a inflației a fost 9,87%, iar  în februarie la 9,3%

Într-un interviu pentru DC News de la începutul acestui an, Remus Borza dădea o bilă neagră Guvernului Bolojan demis de Parlament pentru inflația de 9,7% din 2025

„Aproape s-a dublat, a fost o creștere galopantă a inflației, pe care o simțim în propriul buzunar, a erodat puterea de cumpărare“, declara, printre altele, Remus Borza.

@rodcnews „Ne condamnăm copiii la sărăcie” Remus Borza, despre datoriile și dobânzile statului #datorii #deficit #stat #dcnews ♬ sunet original  - DC News

Datele de astăzi confirmă că inflația a rămas destul de mărită în România, ba chiar a depășit procentul de 10%.

Interviul complet cu Remus Borza, mai jos.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

inflatie
inflatie aprilie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

ioan   •   13 Mai 2026   •   09:44

nu fiti tinizi--datii inainte pentru ca mai aveti pana veti ajunge la inflatia din 90.

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Karol Nawrocki, gest de politețe față de Mette Frederiksen, premierul Danemarcei / foto în articol
Publicat acum 55 minute
Summitul B9, ce nu se vede la TV: Trimișii speciali ai DC News, Florin Răvdan și Vlad Roibu, informațiile momentului de la fața locului / video+foto
Publicat acum 58 minute
Marco Rubio s-a îmbrăcat cu un trening identic cu cel purtat de Nicolas Maduro în momentul în care a fost arestat de SUA / foto în articol
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Înlocuiește chipsurile și covrigeii cu această gustare crocantă! Bilic: Ajută digestia și silueta
Publicat acum 1 ora si 49 minute
O nouă lege schimbă regulile pentru prosumatori. Adrian Vintilă: Ce aduce nou / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 13 minute
Horoscop 13 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 10 minute
BANCUL ZILEI: Ipocrizia...
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Rata inflației a atins 10,7%: Economia României, în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut / Update: Sorin Grindeanu, reacție
Publicat acum 2 ore si 9 minute
Câte penisuri are urechelnița? Pariu că nici nu bănuiești răspunsul. Insecta îi șochează pe cercetători
Publicat acum 3 ore si 18 minute
Trump îi cere lui Xi Jinping să deschidă China pentru firmele americane
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close