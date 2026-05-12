Conf. univ. dr. Iuliana Ionașcu, decanul Facultății de Medicină Veterinară, a fost invitată la emisiunea DC Anima, moderată de Tudor-Tim Ionescu, unde a vorbit cu multă emoție despre istoria instituției care anul viitor împlinește 165 de ani de existență. De asemenea, aceasta a vorbit despre înființarea unui muzeu și integrarea acestuia în circuitul muzeelor din București.

„Mulțumesc că ați venit să vedeți o facultate minunată, o facultate care anul viitor o să împlinească 165 de ani. Sunt 165 de ani de realizări, sunt 165 de ani de amintiri frumoase, realizări minunate și cercetări. Clădirea principală s-a construit în 1886, ceea ce este important, pentru că facultatea noastră a luat ființă ca și facultate de medicină veterinară în 1861, iar clădirea principală, unde sunt biblioteca, amfiteatrele, secretariatul, decanatul, este clădirea pentru care arhitectul Cerchez a făcut planurile.

Deci suntem într-o clădire de patrimoniu, într-o clădire pe care am încercat să o aducem într-o lumină mai frumoasă cu o expoziție de pictură pe holuri. Bineînțeles că avizierele nu mai sunt ce au fost. Ele sunt niște totemuri minunate în care informația este la îndemâna oricui, studenții și cei care ne vizitează accesează aceste totemuri.

Avem o bibliotecă absolut senzațională în care avem niște cărți de patrimoniu și cea la care țin eu cel mai mult, chiar dacă nu e cea mai veche, e un registru, un „Registru de boale chirurgicale” în care sunt trecute toate cazurile din 1919 până în 1969. De câte ori pun mâna pe registrul acela de operații, internări, am o strângere de inimă că sunt 50 de ani într-un registru. Tot la bibliotecă sunt niște ierbare din 1400 și ceva, sunt absolut senzaționale”, a spus conf. univ. dr. Iuliana Ionașcu.

VEZI ȘI: DCNEWS | PORTOFELUL ROMÂNILOR: Vrei să-ți crești copilul cu o alimentație sănătoasă în România? Iată cât costă! „Am avut un șoc și am crezut că e o greșeală când am verificat bonul. Voiam să returnez produsul” / foto

„Muzeul va fi deschis cu ocazia anului aniversar”

Conf. univ. dr. Iuliana Ionașcu a vorbit despre patrimoniul Facultății de Medicină Veterinară și valoarea sa istorică și a explicat că Facultatea deține foarte multe obiecte și documente care au fost păstrate din activitatea didactică și științifică de-a lungul timpului.

„Noi avem istorie aici, avem cu ce să ne lăudăm, am ținut la patrimoniu și la tot ce înseamnă patrimoniu. Le avem încă și ne străduim până la anul, când o să împlinim 165 de ani, ca toate aceste mici sau mari lucruri pe care profesorii noștri le-au folosit pentru predare să le punem într-un muzeu, pentru că avem acolo niște piese extraordinar de frumoase de la anatomie, de la Muzeul de Chirurgie, dar avem și lucruri personale ale profesorilor - călimara, caricaturile făcute de profesori, picturile, busturile, microscoapele de examinare care erau monooculare pe vremea aceea și sunt absolut minunate.

Muzeul va fi deschis cu ocazia anului aniversar, dar pe urmă o să facem cumva să intre într-un circuit al muzeelor din București și tare mi-aș dori să fim foarte rapizi în tot ce facem ca să devină un muzeu virtual. Merită cu prisosință. O să vedeți niște instrumente extraordinare din 1800 și ceva.

Avem cărți pentru muzeul acesta, cărți cu dedicație primite de profesorii noștri de la profesorii de la vremea respectivă de la Alfort, de la Viena. Cărțile acelea înseamnă multe amintiri. Imaginați-vă că au pus mâna pe ele profesorii care au predat în 1870-1888. Multă istorie, multă emoție și tânăra generație trebuie să le cunoască, trebuie să știe despre ce e vorba”, a spus conf. univ. dr. Iuliana Ionașcu la emisiunea DC Anima, de pe DC News.

Video: