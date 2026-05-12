Claudiu Târziu: Zelenski vine la București. România îl primește cu onoruri. Dar nimeni nu întreabă: ce primim noi în schimb?

„Zelenski vine la București. România îl primește cu onoruri. Dar nimeni nu întreabă: ce primim noi în schimb Ucraina a primit de la Uniunea Europeană, numai în ultimii doi ani, sume care depășesc imaginația. 120 de miliarde de euro într-o prima fază. Alte 90 de miliarde de euro aprobate în februarie anul curent, bani pe care nu se știe dacă Ucraina îi va putea vreodată returna. Bani pe care Europa îi împrumută de pe piețe și pentru care va plăti dobânzi ani de zile.

Eu am votat împotriva acestui împrumut în Parlamentul European. Nu pentru că nu înțeleg drama poporului ucrainean. O înțeleg. Ci pentru că România traversează o criză economică gravă, leul e la cel mai slab nivel din istorie, și nimeni de la București nu a pus pe masă o întrebare simplă: care este interesul național al României în această relație?

Zelenschi vine să mai obțină ceva, sub cuvânt că ne apără spatele. Dar cu toată aroganța lui, nu-și poate apăra nici propria țară”, a zis Claudiu Târziu.

„Nicușor Dan a semnat parteneriate și a anunțat sprijin necondiționat. Fără să ceară nimic concret pentru românii din Ucraina, fără să negocieze nicio garanție pentru banii contribuabililor români. Un stat suveran nu dă necondiționat. Negociază. Apără. Cere. România are nevoie de lideri care să pună România pe primul loc. La orice masă. Cu orice partener”, a mai zis Claudiu Târziu.

Articol plătit de Grupul ECR din Parlamentul European



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski vine la Bucureşti, la Summit-ul B9, împreună cu soţia sa, Olena Zelenska. Aceasta va avea un program separat, împreună cu Mirabela Grădinaru. Volodimir Zelenski va avea o intervenţie la finalul sesiunii de lucru a B9.

