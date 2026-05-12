Are România de ales între Europa şi SUA? Nicuşor Dan anunţă marele avantaj al României

Prezent la conferința internațională „Black Sea and Balkans Security Forum”, preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat dacă, în contextul criticilor la adresa declaraţiile despre orientare pro-occidentală vs pro-europeană, România trebuie să aleagă între Europa şi SUA.

Iată ce a declarat preşedintele.

"Într-o ţară latină, tot timpul dezbaterile sunt pasionale. Însă nu cred că trebuie să amestecăm lucrurile. Noi, în România, avem evident o dezbatere internă pe chestiuni interne, nu cea mai fericită, dar se întâmplă în democraţie. Pe de altă parte, nu s-a schimbat absolut nimic în orientarea strategică a României, nici în relaţia cu UE, nici în relaţia cu NATO, nici în relaţia cu SUA. Dimpotrivă, nu e vorba de o alegere, e vorba de a compatibiliza cât mai mult. Cu cât Europa este mai puternică, cu atât NATO e mai puternic. Cu cât NATO e mai puternic, cu atât Europa e mai puternică.

Dacă vorbim de flancul estic, există proiecte care sunt complementare la nivelul UE şi al NATO. Ăsta este unul dintre avantajele competitive ale României, faptul că are o politică externă extrem de predictibilă, de 20, poate chiar 30 de ani. Nimic nu s-a schimbat aici", a declarat Nicuşor Dan.

VEZI DECLARAŢIILE MAI JOS: