Ilie Bolojan, întrebat dacă ar vota un guvern minoritar PSD, cu Grindeanu prim-ministru. Ce a răspuns

Întrebat dacă ar vota, în calitate de parlamentar, un guvern minoritar format de PSD, cu Sorin Grideanu prim-ministru, premierul interimar Ilie Bolojan a evitat să răspundă, spunând: „Așa cum am decis și s-a luat această decizie fără echivoc după trecerea moțiunii de cenzură, PNL nu trebuie să mai facă o coaliție cu PSD în această perioadă”.

Ilie Bolojan: PNL nu ar trebui să voteze un guvern cu Grindeanu premier

Jurnalistul Claudiu Pândaru a revenit asupra întrebării și i-a cerut lui Ilie Bolojan un răspuns concins: „Ați vota, personal, un premier Sorin Grindeanu în Parlament?”

„Partidul Național Liberal nu ar trebui să voteze un astfel de premier”, a răspuns Ilie Bolojan, la Digi 24, continuându-și declarația inițială privind decizia PNL de a nu mai colabora cu PSD, luată în urma căderii Guvernului.

