Ilie Bolojan, întrebat dacă ar vota un guvern minoritar PSD, cu Grindeanu prim-ministru. Ce a răspuns

Premierul demis Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea de a vota, în calitate de parlamentar, un guvern minoritar format de PSD, cu Sorin Grindeanu la conducere.
Întrebat dacă ar vota, în calitate de parlamentar, un guvern minoritar format de PSD, cu Sorin Grideanu prim-ministru, premierul interimar Ilie Bolojan a evitat să răspundă, spunând: „Așa cum am decis și s-a luat această decizie fără echivoc după trecerea moțiunii de cenzură, PNL nu trebuie să mai facă o coaliție cu PSD în această perioadă”.
Jurnalistul Claudiu Pândaru a revenit asupra întrebării și i-a cerut lui Ilie Bolojan un răspuns concins: „Ați vota, personal, un premier Sorin Grindeanu în Parlament?”
„Partidul Național Liberal nu ar trebui să voteze un astfel de premier”, a răspuns Ilie Bolojan, la Digi 24, continuându-și declarația inițială privind decizia PNL de a nu mai colabora cu PSD, luată în urma căderii Guvernului.
