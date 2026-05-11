€ 5.2222
|
$ 4.4371
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2222
|
$ 4.4371
 
DCNews Politica Ilie Bolojan, întrebat dacă ar vota un guvern minoritar PSD, cu Grindeanu prim-ministru. Ce a răspuns
Data publicării: 11 Mai 2026

Ilie Bolojan, întrebat dacă ar vota un guvern minoritar PSD, cu Grindeanu prim-ministru. Ce a răspuns
Autor: Iulia Horovei

grindeanu bolojan Președintele PSD, Sorin Grindeanu (s) și premierul Ilie Bolojan (d). Colaj DCNews, sursa foto: Agerpres

Premierul demis Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea de a vota, în calitate de parlamentar, un guvern minoritar format de PSD, cu Sorin Grindeanu la conducere.

Întrebat dacă ar vota, în calitate de parlamentar, un guvern minoritar format de PSD, cu Sorin Grideanu prim-ministru, premierul interimar Ilie Bolojan a evitat să răspundă, spunând: „Așa cum am decis și s-a luat această decizie fără echivoc după trecerea moțiunii de cenzură, PNL nu trebuie să mai facă o coaliție cu PSD în această perioadă”.

Citește și: • Ilie Bolojan, înapoi la Victoria? „Propaganda e turată la maximum”. Bogdan Chirieac, precizări despre mișcarea din PNL, care va cuprinde și USR

Ilie Bolojan: PNL nu ar trebui să voteze un guvern cu Grindeanu premier

Jurnalistul Claudiu Pândaru a revenit asupra întrebării și i-a cerut lui Ilie Bolojan un răspuns concins: „Ați vota, personal, un premier Sorin Grindeanu în Parlament?”

„Partidul Național Liberal nu ar trebui să voteze un astfel de premier”, a răspuns Ilie Bolojan, la Digi 24, continuându-și declarația inițială privind decizia PNL de a nu mai colabora cu PSD, luată în urma căderii Guvernului.

Citește și: Sociologul Remus Ștefureac (INSCOP), pentru DCNews: În ce situații PSD va avea „un câștig politic destul de evident” după moțiune/ Explicația simpatiei pentru Ilie Bolojan

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

psd
pnl
guvern minoritar
ilie bolojan
sorin grindeanu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Româncă din Italia, acuzată că și-a ucis soțul cu 24 de ani mai în vârstă. Arma folosită: o ramă de tablou
Publicat acum 25 minute
Tensiunile dintre Rusia și Armenia escaladează. Premierul Pașinian nu merge la summitul UEA: Nu e o căsătorie
Publicat acum 52 minute
Infecție cu hantavirus: La ce să fii atent și câte zile durează carantina. Cele mai noi recomandări OMS
Publicat acum 59 minute
Performanța nu înseamnă doar nota 10! Prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca, despre cum transformă profesorii elevii mediocri în pasionați de carte / VIDEO
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Ce este boala ”pesedism”, care macină instituțiile statului din interior, conform lui Ilie Bolojan/ E pregătit pentru o nouă guvernare: nu voi fugi
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 2 minute
Senatorul care n-a votat moțiunea de cenzură, exclus din partid
Publicat acum 9 ore si 10 minute
Propunerea de suspendare a președintelui Nicușor Dan, depusă în Parlament
Publicat acum 5 ore si 19 minute
Mutare în Parlament: POT a dispărut definitiv. Ce se întâmplă cu Anamaria Gavrilă
Publicat acum 10 ore si 23 minute
Se conturează un posibil tandem politic Kövesi-Bolojan? Analiza lui Chirieac
Publicat acum 9 ore si 58 minute
De ce nu a venit Roberta Metsola la București pe 9 mai
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close