PSD, ședințe decisive după căderea Guvernului Bolojan: Ce pași urmează

PSD va avea, miercuri, o serie de şedinţe cu scopul de a stabili ce va face după ce moţiunea de cenzură contra premierului Ilie Bolojan a fost adoptată de Parlament.
PSD va face, miercuri, mai multe şedinţe pentru a stabili care sunt următorii paşi ai partidului, după ce moţiunea de cenzură contra premierului Ilie Bolojan a fost adoptată de Legislativ.
Potrivit unor surse social-democrate, miercuri, de la ora 12:30, grupurile parlamentare reunite ale Partidului Social Democrat vor avea o şedinţă cu conducerea partidului. De la ora 13:00 se va reuni online Biroul Politic Naţional al PSD.
Reprezentanţii Partidului Social Democrat se întâlnesc, cu scopul de a decide ce propuneri vor merge la consultările ce vor fi convocate de preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni.
Potrivit surselor citate, PSD este pregătit pentru orice scenariu. Social-democraţii sunt convinşi că "după ce trece emoţia" de la moţiunea de cenzură, în maximum 10 zile, lucrurile se vor aşeza şi se va contura o majoritate care să susţină un nou Guvern.
Faptul că PNL a hotărât să intre în opoziţie este considerat de cei de la PSD "o decizie normală şi de înţeles", au mai arătat sursele citate, notează Agerpres.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu