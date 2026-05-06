PSD, ședințe decisive după căderea Guvernului Bolojan: Ce pași urmează

PSD va face, miercuri, mai multe şedinţe pentru a stabili care sunt următorii paşi ai partidului, după ce moţiunea de cenzură contra premierului Ilie Bolojan a fost adoptată de Legislativ.

Biroul Politic Naţional al PSD se reunește miercuri

Potrivit unor surse social-democrate, miercuri, de la ora 12:30, grupurile parlamentare reunite ale Partidului Social Democrat vor avea o şedinţă cu conducerea partidului. De la ora 13:00 se va reuni online Biroul Politic Naţional al PSD.

Propuneri de premier pentru consultările de la Cotroceni

Reprezentanţii Partidului Social Democrat se întâlnesc, cu scopul de a decide ce propuneri vor merge la consultările ce vor fi convocate de preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni.

Potrivit surselor citate, PSD este pregătit pentru orice scenariu. Social-democraţii sunt convinşi că "după ce trece emoţia" de la moţiunea de cenzură, în maximum 10 zile, lucrurile se vor aşeza şi se va contura o majoritate care să susţină un nou Guvern.

PNL a decis să intre în opoziție

Faptul că PNL a hotărât să intre în opoziţie este considerat de cei de la PSD "o decizie normală şi de înţeles", au mai arătat sursele citate, notează Agerpres.