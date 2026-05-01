Sorin Grindeanu, mesaj pentru Ilie Bolojan de 1 Mai. "Sacrificarea a milioane de angajaţi nu e calea social-democraţilor"

"Ziua de 1 Mai este despre a fi fermi în a proteja drepturile și demnitatea celor care muncesc, despre a fi solidari cu ei. Este despre a înțelege neajunsurile tuturor românilor și de a găsi soluții pentru creșterea nivelului de trai, într-un climat economic plin de incertitudini.

Este despre viziune și recunoașterea unui drum care nu duce nicăieri în această formă.

Sacrificarea a milioane de angajați nu este calea social-democraților, ci doar a unei singure persoane al cărui cinism este vremelnic.

Noi luptăm pentru echitate fiscală și vrem să punem punct poverii nedrepte aruncate pe umerii românilor care muncesc din greu. Este timpul să vorbim aplicat de o reducere a taxării pe muncă, o reformă pe care o considerăm necesară pentru a diminua presiunea pe salariați", a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Amintim că marţi, 5 mai, va fi votată moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, din care PSD şi-a retras deja miniştrii. PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan şi a depus o moţiune de cenzură împreună cu AUR, principalul partid de opoziţie din România.