Haos cu demisiile miniștrilor PSD. Nu mai pleacă, în bloc, în timpul ședinței de Guvern, nici înainte. Ce decizie au luat

PSD merge înainte cu decizia de a pleca din Guvern, după ce premierul Ilie Bolojan nu și-a prezentat propria demisie. Social-democrații i-au retras încrederea premierului Ilie Bolojan. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, la ieșirea de la Palatul Cotroceni, de la consultări, că propunerea lor a fost de a merge mai departe cu aceeași coaliție de guvernare, dar fără persoana lui Ilie Bolojan.

Totuși, este neclar când miniștrii PSD pleacă din Guvernul Bolojan. Planul inițial era demisia în bloc a miniștrilor PSD în timpul ședinței de Guvern de la ora 11:00. Ulterior, s-a vorbit despre demisia de la ora 10:00. Acest lucru se pare că nu se va mai întâmpla. Cu toate acestea, ei nu vor participa la ședința de Guvern de astăzi, chiar dacă nu-și vor da demisiile nici înainte, nici în timpul acesteia.

Atribuțiile miniștrilor PSD ar fi fost deja delegate către secretari de stat din partea PNL, USR și UDMR, pentru a nu bloca activitatea guvernamentală.

Cine sunt miniștrii care pleacă din Guvernul Bolojan

În acest context, miniștrii PSD își vor da demisiile la ora 14:00. Vorbim despre:

ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban

ministrul Agriculturii, Florin Barbu

ministrul Energiei, Bogdan Ivan

ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete

ministrul Justiției, Radu Marinescu

ministrul Muncii. Florin Manole.

Dar și despre:

vicepremierul Marian Neacșu

șeful Secretariatului General al Guvernului, Ștefan Radu Oprea.

