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DCNews Politica Ilie Bolojan își anunță planul pentru alegerile din 2028. Legătura cu USR

Ilie Bolojan își anunță planul pentru alegerile din 2028. Legătura cu USR

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 04 Iun 2026
ilie bolojan si dominic fritz Foto: Agerpres
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Ilie Bolojan a explicat ce plan are cu PNL în vederea alegerilor parlamentare din 2028, dar şi ce rol joacă USR în acest plan.

Întrebat cum va arăta PNL în opoziţie, Ilie Bolojan a spus că "PNL va susţine toate lucrurile care ţin de realităţile pe care le avem şi de buna guvernare. Avem aspectele care ţin de PNRR. Orice Guvern vine trebuie să aibă ca prioritate îndeplinirea jaloanelor neîndeplinite. Miniştrii, de exemplu, nu au avut curaj să vină cu propuneri pe care să le susţină şi s-a ajuns ca legea salarizării să rămână pe ultima sută de metri. Asta pentru că ea conţine nişte limitări care sunt impuse de realităţile României şi nu sună a bine". 

Ce planuri are pentru 2028 

"PNL va susţine acest tip de proiecte, pentru că sunt importante. Dacă putem lua banii aceştia, ar fi păcat să nu îi luăm. Toate celelalte proiecte, care ţin de eficienţa în guvernare, pentru crearea de condiţii pentru relansare economică, la fel. Avem închis, practic, în cea mai mare parte programul SAFE. Mai sunt câteva proiecte care trebuie finalizate, ca să putem dota Armata României cu tehnică care să ne poată apăra de drone, etc. Sunt câteva aspecte pe care PNL le va susţine, vom avea o atitudine responsabilă, indiferent că suntem într-o formă de guvernare sau în opoziţie. Vom lucra în perioada următoare, astfel încât să reconstruim PNL şi să venim în faţa românilor în 2028 cu un partid cu un program pentru a moderniza România. E foarte greu să faci politici dificile cu 15% în Parlament. Dacă vrem să facem mai multe pentru România, ai nevoie de un pachet parlamentar mult mai mare. 

(n.r. se lucrează la un pol de dreapta cu USR?) Astăzi avem o colaborare parlamentară, avem negocieri în permanenţă cu USR pentru a ne corela poziţiile şi lucrăm la această formulă de colaborare. În perioada următoare, în funcţie de evoluţia situaţiei politice, trebuie să ne gândim şi la un proiect pentru 2028, dar bazat pe realităţile pe care le vom avea, astfel încât fiecare partid să îşi consolideze oferta. Noi vrem să venim cu oameni noi, cu resurse noi, să întărim organizaţiile, să deschidem partidul pentru oameni performanţi, să venim cu proiecte serioase. 

În mod evident, 2028, alegerile parlamentare, vor fi testul", a declarat Ilie Bolojan la Euronews. 

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ilie bolojan
pnl
usr
alegeri parlamentare
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