Revolta lui Rareș Bogdan pe legea salarizării. ”Cât de ticăloasă este... Ce fraudă morală”

Rareș Bogdan/ Agerpres

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a avut o reacție vehementă față de legea salarizării, prezentând discrepanțe revoltătoare.

”`Austeritatea` lovește dur doar în cei care nu se pot apăra. Cât de ticăloasă este legea asta a salarizării cu care se laudă Guvernul Bolojan, cât de ipocrită… Ce fraudă morală! La Spitalul „Marie Curie” au renunțat la o parte din paturile pentru copiii cu afecțiuni grave pentru că nu au destul personal. Unui spital i se refuză deblocarea unui post de asistentă medicală sau de medic pe motiv că „bugetul e pe avarie”.

În același timp, un membru de partid sau secretar de stat numit în două consilii de administrație încasează lunar din indemnizații echivalentul a 3 sau 4 salarii de medic specialist, fără să miște un deget. Exemplu de „reformă”. Unui rezident de anul 5 i se garantează salariul aflat în plată la 31 decembrie 2026. Doar că la anul va fi încadrat pe un post de medic specialist și intră în noua grilă, fără a i se compensa diferența. Capătă drept de semnătură, preia responsabilitatea actului medical (decizii clinice, gărzi) și va încasa în prima lună ca specialist mai puțin decât luna precedentă, ca rezident.

”Ce mama naibii au așteptat??”

Sunt 500 de spitale aflate în grevă de avertisment din cauza deficitului de personal. Spitale unde merg oamenii, nu guvernanții. „Reformiștii” cu rădăcini de buruieni sacrifică servicii publice esențiale pentru ținte bugetare reci, în timp ce structurile paralele și rentele din companiile de stat sunt protejate în spatele unei rețele de influență de care nu se atinge nimeni. Pușculițe de partid.

Mizeria realizată de un guvern interimar, pe ultima sută de metri. Ce au făcut aproape un an de zile? De ce au început discuțiile cu partenerii sociali numai după începerea interimatului? În mai 2026, Dragoș Pîslaru recunoștea că pachetul de simulări și variantele de lucru de la Banca Mondială se aflau deja în minister în momentul preluării mandatului. BM a livrat rapoartele strategice înainte de finalul lui 2024. Pîslaru a fost șeful MIPE, deci a coordonat toate jaloanele din PNRR, cunoscute de ani de zile. Inclusiv J 420, intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Când Bolojan a preluat guvernul, în programul depus la parlament s-a afirmat că există baza tehnică pentru reforma salarizării. Ce mama naibii au așteptat?? Rea-credință, management defectuos, minciună în formă continuată” este reacția dură a lui Rareș Bogdan.

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