Corneliu Ștefan: Obiectivul nostru este ca frumusețile naturale și simbolurile zonei Bucegilor să fie descoperite de cât mai mulți turiști

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Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, a participat la sesiunea extraordinară de lucru a Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Natural Bucegi și al Sitului Natura 2000 ROSCI0013, unde au fost analizate propunerile privind Planul de Management Integrat al zonei.

Președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița Corneliu Ștefan a participat la ședința Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Natural Bucegi, unde a susținut finalizarea Planului de Management Integrat al zonei.

Corneliu Ștefan subliniază importanța dezvoltării stațiunii Peștera - Padina și a valorificării potențialului turistic al Bucegilor

Corneliu Ștefan a subliniat importanța dezvoltării stațiunii Peștera - Padina și a valorificării potențialului turistic al Bucegilor prin investiții realizate cu respectarea principiilor de protecție a mediului.

"Am participat astăzi la sesiunea extraordinară de lucru a Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Natural Bucegi și al Sitului Natura 2000 ROSCI0013, unde au fost analizate propunerile privind Planul de Management Integrat al Parcului Natural Bucegi.



În cadrul dezbaterilor, am susținut necesitatea finalizării acestui document strategic, astfel încât județele Dâmbovița, Prahova și Brașov să beneficieze de un cadru clar care să permită implementarea investițiilor, cu respectarea legislației și a principiilor de protecție a patrimoniului natural.



Pentru Consiliul Județean Dâmbovița, dezvoltarea zonei montane reprezintă o prioritate. Ne dorim ca stațiunea Peștera – Padina să devină o destinație turistică modernă și atractivă, o alternativă competitivă la celelalte stațiuni montane din România.



În același timp, obiectivul nostru este ca frumusețile naturale și simbolurile acestei zone - Babele, Sfinxul, Peștera Ialomiței, dar și celelalte atracții din județ - să fie descoperite de cât mai mulți turiști, prin investiții în infrastructură, servicii și promovare, fără a afecta echilibrul natural al parcului.



Sunt convins că, prin dialog și colaborare între toate instituțiile implicate, vom reuși să asigurăm un echilibru între protejarea patrimoniului natural și dezvoltarea întregii zone a Bucegilor", a precizat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița, pe o rețea socială.