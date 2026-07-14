Mesaj clar transmis de Nicuşor Dan la plecarea de la Paris

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a încheiat vizita de la Paris, acolo unde a participat la festivităţile organizate de Ziua Naţională a Franţei.

"Închei vizita de la Paris cu un mesaj clar: România este un partener activ și de încredere în eforturile de consolidare a securității europene.

Discuțiile din cadrul Coaliției de Voință au fost dedicate sprijinului pentru Ucraina și pașilor necesari pentru o pace justă și durabilă.

Astăzi am celebrat, alături de președintele Emmanuel Macron și de alți lideri europeni, Ziua Națională a Franței, un bun prilej de a reafirma legăturile puternice dintre România și Franța, unite de un parteneriat strategic și de o prietenie construită de-a lungul timpului", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

Franţa a sărbătorit marţi Ziua Naţională printr-o paradă la care a fost prezent şi preşedintele Nicuşor Dan.

Un detaşament de onoare al Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul" a reprezentat România, anul acesta, la Parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Franceze.

Detaşamentul de onoare a fost comandat de maiorul Valentin Stan, locţiitorul comandantului Batalionului 2 Ceremoniale, Onoruri Militare şi Intervenţie din cadrul Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul".

Ultima participare a militarilor Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul" la Parada militară organizată la Paris, cu prilejul Zilei Naţionale a Franţei, a avut loc în anul 2022.

La rândul lor, militarii francezi au participat, în ultimii ani, la Parada militară organizată la Bucureşti cu ocazia Zilei Naţionale a României.